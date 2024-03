Schwenninger Aufholjagd kommt zu spät: Straubing gewinnt Spiel fünf

5:32Die große Aufholjagd war nicht genug: Mit einem 0:3-Rückstand gingen die Schwenninger Wild Wings in das dritte Drittel gegen die Straubing Tigers und erzielten dort in den Schlussminuten noch einmal zwei Treffer. Zum Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen, weshalb die Tigers nun in Spiel sechs am Donnerstag die Serie entscheiden können.