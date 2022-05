Schwenningen holt Calof - Lepaus verstärkt die Steelers

Die DEL-Klubs treiben ihre Planungen voran. Andrew Calof wechselt nach Schwenningen, Teemu Lepaus verstärkt Bietigheim und Wolfsburg holt zwei ehemalige Jungadler.

Neu in der DEL: Andrew Calof und Teemu Lepaus. imago images (2)

Andrew Calof wird in der kommenden Saison in der DEL für die Schwenninger Wild Wings auflaufen. "Mit Andrew konnten wir einen Spieler mit viel internationaler Erfahrung für uns gewinnen, von dessen Fähigkeiten wir absolut überzeugt sind. Er wird uns dadurch in der Offensive besser machen", sagte Sportdirektor Christof Kreutzer. Der 31 Jahre alte Flügelstürmer aus Kanada kommt von den Växjö Lakers aus Schweden, mit denen er zwei Titel gewann.

"Passt sehr gut in unser System": Bietigheim holt Lepaus

Die Bietigheim Steelers haben sich indes Teemu Lepaus geschnappt. Der 29 Jahre alte Finne ist der erste Neuzugang auf der Kontingentspielerposition, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Zuletzt lief der Stürmer für den EHC Visp in der Schweiz auf und erzielte in acht Spielen zwei Tore und bereitete vier Treffer vor. Lepaus kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel spielen.

"Seine Art Eishockey zu spielen passt sehr gut in unser System. Er hat sehr schnelle Beine und gute Hände. Wir sind uns sicher, dass Teemu seine Rolle auf dem Eis und in der Kabine sehr schnell finden wird", sagte Bietigheims Geschäftsführer Volker Schoch.

Ex-Jungadler Klos und Mass werden Grizzlys

Mit Valentino Klos und Philipp Mass schließen sich zwei ehemalige Spieler der Jungadler Mannheim den Grizzlys Wolfsburg an. Beide erhalten jeweils einen Zweijahresvertrag, spielten bereits gemeinsam für die Jungadler und fallen unter die U-23-Regelung, die den Klubs die Anzahl von mehreren jungen Spielern im Kader vorschreibt.

Der Linksschütze Klos (22) kommt von den Adler Mannheim und greift auf die Erfahrung aus 64 Partien in der Liga und acht Spielen in der Champions Hockey League zurück. Verteidiger Mass (22) stand zuletzt für die Krefeld Pinguine unter Vertrag. Bislang brachte er es auf 75 Spiele in der DEL.