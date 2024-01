Schweizer wechselt zu HBC Nantes

Ein 21-jähriger Schweizer wagt den großen Schritt von Pfadi Winterthur zum französischen Handball-Pokalsieger HBC Nantes.

Der HBC Nantes verpflichtet Linksaußen Noam Leopold (21 Jahre) von Pfadi Winterthur ab Juli 2024 für die nächsten drei Jahre. Mit 151 Toren in 19 Spielen der Schweizer Meisterschaft in dieser Saison ist er der beste Torschütze seines Teams (und der zweitbeste der Liga). Insgesamt hat er bereits über 80 Spiele absolviert und über 300 Tore in der ersten Schweizer Liga erzielt.

Mit Pfadi spielt er zudem in der EHF European League. In acht europäischen Spielen in dieser Saison erzielte er 60 Tore. Leopold wird mit Valero Rivera, dem Kapitän und Spieler mit den meisten Einsätzen in der Geschichte des HBC Nantes, das Gespann auf Linksaußen bilden.

Für Noam Leopold ist dies eine Gelegenheit, einen neuen Meilenstein zu erreichen: "Der HBC Nantes war schon immer ein Verein, den ich in meiner Jugend gerne verfolgt habe, und es ist ein Traum, bei einem solchen Team zu unterschreiben. HBC Nantes ist ein großer europäischer Verein mit sehr guten Spielern, einem unglaublichen Publikum und der Fähigkeit, gegen jede Mannschaft auf der Welt zu gewinnen."

Leopold fügt hinzu: "Ich bin ein Spieler, der alles gibt, um seine Ziele zu erreichen, ich werde alles geben, um dem Team zu helfen!" Der Präsident des HBC Nantes, Gaël Pelletier, ist zufrieden: "Noam ist zwar auf europäischer Ebene noch nicht sehr bekannt, aber er ist ein junger, talentierter Spieler, der eine große Zukunft vor sich hat."

Pelletier betont: "Es liegt nun an ihm, sich so gut wie möglich in die Mannschaft zu integrieren und dabei von der Erfahrung und den Ratschlägen seiner Teamkollegen zu profitieren, insbesondere von Valero auf der Position. Wir freuen uns, mit Noam im nächsten Jahr und in den nächsten drei Spielzeiten ein neues Abenteuer zu beginnen."