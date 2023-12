Schweizer Talent Egli stürmt für Freiburg

Leela Egli (17) geht ab der Rückrunde für den SC Freiburg auf Torejagd. Die Breisgauer vermeldeten am Donnerstag den Wechsel der jungen Schweizer Stürmerin vom FC Zürich. In der laufenden Saison kommt Egli nach zehn Spieltagen auf fünf Treffer. 2022 debütierte Egli mit 15 Jahren in der Champions League und stellte so den Rekord als jüngste Spielerin der Königsklasse auf. "Leela hat trotz ihres sehr jungen Alters schon einiges erlebt und in den letzten Monaten eine rasante Entwicklung genommen", sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.