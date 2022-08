Schweizer Rekordmann Sommer lobt "95 Minuten bei 100 Prozent Konzentration"

Die Fäuste glühten wohl noch am nächsten Tag. Nach seiner Glanzleistung in München sprach Gladbachs Keeper Yann Sommer über ein intensives Spiel und zwei Rekorde.

Dass er keinen ruhigen Abend verleben würde, war Yann Sommer schon vor dem Spitzenspiel beim FC Bayern klar. "Natürlich muss man in einem solchen Spiel viel aushalten, wir hatten uns darauf vorbereitet, dass viele Offensivwellen der Bayern kommen werden", berichtet der Torwart auf der vereinseigenen Website: "Bayern ist in einer absoluten Top-Form und eine der besten Mannschaften in Europa." Dass es dennoch zu einem Punkt reichte, hatte aus seiner Sicht gute Gründe: "Wir haben das sehr leidenschaftlich verteidigt und uns gegenseitig gepusht."

Am wichtigsten aber war der Spieler des Spieltags Sommer - mit sagenhaften 19 abgewehrten Bällen, Bundesliga-Rekord. "Unglaublich intensiv" sei das Spiel gewesen: "Denn man muss über 95 Minuten in jeder einzelnen Sekunde bei 100 Prozent Konzentration sein. Und man muss sich gegenseitig sehr gut unterstützen. Die Abstände in der Defensive müssen zu jeder Zeit stimmen, um die Kompaktheit zu behalten." Dermaßen im Mittelpunkt zu stehen hätte sich der 33-Jährige trotzdem gerne erspart. "Eigentlich habe ich es lieber, wenn ich in einem Spiel weniger gefordert werde. Aber wenn ich mit diesen Paraden helfen konnte, ein 1:1 in München zu holen, freut mich das", findet er: "Es freut mich einfach insgesamt, dass wir dadurch weiterhin auf einem guten Weg sind."

Zumal das Zusammenspiel mit den Mitspielern funktionierte: "Für meine Paraden ist es auch enorm wichtig, wie ich mit meinen Abwehrspielern zusammenarbeite. Wenn beispielsweise ein Innenverteidiger schon eine Ecke des Tores abgedeckt hat und ich mich daher früher für die andere Ecke entscheiden kann, weil der Gegner nur noch dorthin schießen kann." Das seien "wichtige Details, die zusammenpassen müssen". Sommer lobt: "Da macht die Verteidigung einen richtig guten Job."

Neuer Schweizer Rekord-Spieler in der Bundesliga

Doch nicht nur die 19 Paraden waren ein Rekord. Mit seinem 266. Spiel ist Sommer nun vor Ciriaco Sforza der Schweizer mit den meisten Bundesliga-Auftritten. "Das ehrt mich, 266 ist eine riesige Zahl", sagt er: "Als ich vor acht Jahren hierhergekommen bin, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so viele Bundesligaspiele machen würde. Und Ciriaco Sforza kenne ich gut, er war eine Zeit lang mein Coach in der Schweiz. Ihn abzulösen, macht mich stolz."