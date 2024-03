Schweizer Quickline Handball League startet in Play-offs

In der Schweizer Quickline Handball League starten am Gründonnerstag die Play-offs. Die besten acht Teams der regulären Saison startet im Modus best-of.five in den Titelkampf, die Kadetten Schaffhausen werden aufgrund der Duelle in der European League erst am Karsamstag ins Rennen um den Titel eingreifen.

Schaffhausen und Kriens-Luzern waren die Topteams der regulären Saison picture alliance/KEYSTONE