Schweizer Quickline Handball League: Favoritensiege zum Halbfinalstart

In der Schweizer Quickline Handball League sind am Sonntag die Halbfinals gestartet. Dabei konnten Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen und Vorjahresfinalist HC Kriens-Luzern ihre Heimspiele gewinnen. Der Überblick über die Serie.

Die Kadetten Schaffhausen taten sich im Heimspiel gegen Pfadi Winterthur zunächst schwer, die Gäste drehten einen Drei-Tore-Rückstand in eine knappe Führung (15:16). Schaffhausen schlug aber noch vor dem Seitenwechsel zurück und konnte nach der 18:17-Halbzeitführung letztlich klar mit 35:29 gewinnen, auch wenn Pfadi erst ab dem 31:28 endgültig abreißen lassen musste.

Der HC Kriens-Luzern bewies hingegen im Duell mit dem GC Amicitia Zürich Nervenstärke. "Wir sind froh, die Serie zuhause mit einem Sieg gestartet zu haben, auch wenn es gegen einen starken Gegner alles andere als einfach war", so Kapitän Ramon Schlumpf im Nachgang.

Zürich konnte die Partie lange ausgeglichen gestalten, nach dem 20:20 (45.) aber waren es auch die Treffer von Fabian Böhm, die Kriens-Luzern in der Vorlage hielten. Den Gästen sollte beim 25:26 sogar noch einmal der Führungstreffer gelingen, doch dann drehten die Hausherren mit einem 4:0-Endspurt zum 29:26-Endstand die Partie.

In den Play-outs kämpfen der HSC Kreuzlingen und der CS Chênois Genève auf Genf um den Klassenerhalt. Die Best-of-five-Serie startete am 7. April, beide Teams konnten bislang ihre Heimspiele gewinnen. Kreuzlingen hatte allerdings deutlich mehr Mühe, um die ersten beiden Punkte einzufahren, die Genfer gewannen das zweite Spiel deutlich. Der Verlierer muss in die Nationalliga B.

Anders als in den Ligaspielen gibt es in Play-offs und Play-outs kein Remis. Bei Gleichstand nach regulärer Spielzeit folgen maximal zwei Verlängerungen und ein Siebenmeterwerfen bis ein Sieger ermittelt ist.

Halbfinale: Kadetten Schaffhausen - Pfadi Winterthur 1:0

Sonntag, 14. April 2024: Kadetten Schaffhausen - Pfadi Winterthur 35:29

Donnerstag, 18. April 2024: Pfadi Winterthur - Kadetten Schaffhausen

Sonntag, 21. April 2024: Kadetten Schaffhausen - Pfadi Winterthur

Mittwoch, 24. April 2024: Pfadi Winterthur - Kadetten Schaffhausen

Donnerstag, 2. Mai 2024: Kadetten Schaffhausen - Pfadi Winterthur

Halbfinale: HC Kriens-Luzern - GC Amicitia Zürich 1:0

Sonntag, 14. April 2024: HC Kriens-Luzern - GC Amicitia Zürich 29:26

Donnerstag, 18. April 2024: GC Amicitia Zürich - HC Kriens-Luzern

Sonntag, 21. April 2024: HC Kriens-Luzern - GC Amicitia Zürich

Mittwoch, 24. April 2024: GC Amicitia Zürich - HC Kriens-Luzern

Donnerstag, 2. Mai 2024: HC Kriens-Luzern - GC Amicitia Zürich

Playouts: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève 2:1

Sonntag, 7. April 2024, 18.00 Uhr: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève 30:28

Donnerstag, 11. April 2024, 20.30 Uhr: CS Chênois Genève - HSC Kreuzlingen 25:19

Sonntag, 14. April 2024, 18.00 Uhr: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève 30:26

Donnerstag, 18. April 2024, 20.30 Uhr: CS Chênois Genève - HSC Kreuzlingen

Sonntag, 21. April 2024, 18.00 Uhr: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève

Viertelfinale: Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun 3:1

Samstag, 30. März 2024: Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun 34:24

Freitag, 5 April 2024: Wacker Thun - Kadetten Schaffhausen 26:24

Montag, 8. April 2024: Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun 30:23

Donnerstag, 11. April 2024: Wacker Thun - Kadetten Schaffhausen 26:30

Viertelfinale: HC Kriens-Luzern - BSV Bern 3:0

Donnerstag, 28. März 2024: HC Kriens-Luzern - BSV Bern 34:31

Montag, 1. April 2024: BSV Bern - HC Kriens-Luzern 26:30

Donnerstag, 4. April 2024: HC Kriens-Luzern - BSV Bern 34:32

Viertelfinale: GC Amicitia Zürich - TSV St. Otmar St. Gallen 3:0

Donnerstag, 28. März 2024: GC Amicitia Zürich - TSV St. Otmar St. Gallen 33:25

Montag, 1. April 2024: TSV St. Otmar St. Gallen - GC Amicitia Zürich 26:34

Donnerstag, 4. April 2024: GC Amicitia Zürich - TSV St. Otmar St. Gallen 39:36

Viertelfinale: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 3:2

Donnerstag, 28. März 2024: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 31:23

Montag, 1. April 2024: HSC Suhr Aarau - Pfadi Winterthur 27:22

Donnerstag, 4. April 2024: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 29:27

Sonntag, 7. April 2024: HSC Suhr Aarau - Pfadi Winterthur 28:24

Mittwoch, 10. April 2024: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 34:33

chs

Abschlusstabelle Hauptrunde Quickline Handball League