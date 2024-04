Schweizer Quickline Handball League: Erste Halbfinalisten fix

In der Schweizer Quickline Handball League stehen die ersten beide Halbfinalisten fest, Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen kann sich heute den Matchball holen und ein viertes Duell muss ins entscheidende fünfte Match. Der Überblick über die Serie.

Die Kadetten Schaffhausen konnten 24 von 27 Partien der regulären Saison gewinnen, aber im Viertelfinalduell mit Wacker Thun, das sich verletzungsgeplagt mit gerade einmal acht Siegen und vier Unentschieden als Drittletzter in die Play-offs rettete, gab es schon die erste Niederlage. Am heutigen Montag kann sich der Titelverteidiger den Matchball holen, Spiel 4 findet am Donnerstag statt.

Rang zwei konnte sich der HC Kriens-Luzern schnappen, 17 Siege und drei Punkteteilungen holte man, auch wenn Andy Schmid mitten in der Saison seine Laufbahn beendete. Nun traf man in den Play-offs auf den letztjährigen Halbfinalkontrahent BSV Bern, der punktgleich mit Lokalrivale Thun war, allerdings neun Siege und zwei Remis erreichte. Die Serie war einseitig, Kriens-Luzern schnappte sich schnell die nötigen drei Siege.

Das gelang auch einem weiteren Team. Der GC Amicitia Zürich schnappte sich Rang 3 mit 16 Siegen und 3 Punkteteilungen. Als Gegner traf man nun auf den TSV St. Otmar St. Gallen, der Sechste schaffte 12 Siege und ein Unentschieden. Auch die Züricher ließen keine Zweifel aufkommen.

Das vierte Duell liefern sich Pfadi Winterthur als Vierter mit 15 Siegen und vier Unentschieden im Duell mit dem HSC Suhr Aarau, der dieselbe Punktebilanz wie St. Gallen aufweist. Allerdings, Aarau konnte gegen Winterthur zwei der drei Vergleiche gewinnen. Diese Ausgeglichenheit im Duell spiegelte sich auch in den ersten Partien wider, beide Teams konnten jeweils ihre Heimspiele gewinnen und nun geht die Serie in ein entscheidendes fünfte Match.

In den Play-outs kämpfen der HSC Kreuzlingen und der CS Chênois Genève auf Genf um den Klassenerhalt. Die Best-of-five-Serie startete am 7. April, Kreuzlingen holte sich mit einem knappen Heimsieg den ersten Sieg. Der Verlierer muss in die Nationalliga B.

Anders als in den Ligaspielen gibt es in Play-offs und Play-Downs kein Remis. Bei Gleichstand nach regulärer Spielzeit folgen maximal zwei Verlängerungen und ein Siebenmeterwerfen bis ein Sieger ermittelt ist.

Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun 1:1

Samstag, 30. März 2024: Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun 34:24

Freitag, 5 April 2024: Wacker Thun - Kadetten Schaffhausen 26:24

Montag, 8. April 2024: Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun

Donnerstag, 11. April 2024: Wacker Thun - Kadetten Schaffhausen

Sonntag, 14. April 2024: Kadetten Schaffhausen - Wacker Thun

HC Kriens-Luzern - BSV Bern 3:0

Donnerstag, 28. März 2024: HC Kriens-Luzern - BSV Bern 34:31

Montag, 1. April 2024: BSV Bern - HC Kriens-Luzern 26:30

Donnerstag, 4. April 2024: HC Kriens-Luzern - BSV Bern 34:32

GC Amicitia Zürich - TSV St. Otmar St. Gallen 3:0

Donnerstag, 28. März 2024: GC Amicitia Zürich - TSV St. Otmar St. Gallen 33:25

Montag, 1. April 2024: TSV St. Otmar St. Gallen - GC Amicitia Zürich 26:34

Donnerstag, 4. April 2024: GC Amicitia Zürich - TSV St. Otmar St. Gallen 39:36

Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 2:2

Donnerstag, 28. März 2024: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 31:23

Montag, 1. April 2024: HSC Suhr Aarau - Pfadi Winterthur 27:22

Donnerstag, 4. April 2024: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau 29:27

Sonntag, 7. April 2024: HSC Suhr Aarau - Pfadi Winterthur 28:24

Mittwoch, 10. April 2024: Pfadi Winterthur - HSC Suhr Aarau

HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève 1:0

Sonntag, 7. April 2024, 18.00 Uhr: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève 30:28

Donnerstag, 11. April 2024, 20.30 Uhr: CS Chênois Genève - HSC Kreuzlingen

Sonntag, 14. April 2024, 18.00 Uhr: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève

Donnerstag, 18. April 2024, 20.30 Uhr: CS Chênois Genève - HSC Kreuzlingen

Sonntag, 21. April 2024, 18.00 Uhr: HSC Kreuzlingen - CS Chênois Genève

chs

Abschlusstabelle Hauptrunde Quickline Handball League