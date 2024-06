Schweizer Nationalspieler wechselt zu den Eulen Ludwigshafen

Die Eulen Ludwigshafen komplettieren vorerst ihren Kader für die kommende Saison 2024/25. Der Zweitligist konnte die möglicherweise letzte offene Planstelle im Kader füllen und holt einen Schweizer Jungnationalspieler nach Deutschland.

Sadok Ben Romdhane verlässt die Kadetten Schaffhausen und wechselt nach Ludwigshafen. Dort bildet der 22 Jahre alte Linkshänder auf halbrechts in der kommenden Zweitliga-Saison ein Gespann mit Finn Leun (21). Das bestätigten die Eulen Ludwigshafen heute (10. Juni) in einer Pressemitteilung.

Ben Romdhane, ein Schweizer Jung-Nationalspieler, hat einen Ein-Jahres-Vertrag mit einer Option für eine weitere Spielzeit bei den Eulen unterschrieben.

"Die Spielzeit, die ich in der Hinrunde hatte, war für mich in Ordnung. In der Rückrunde habe ich wenig Spielzeit bekommen, deshalb habe ich mich für einen Wechsel entschieden", erklärt Sadok Ben Romdhane seinen Abschied vom Schweizer Meister.

Neuzugang mit "viel Potential"

"Wir dürfen uns auf einen jungen Spieler freuen, der viel Potenzial besitzt, aber auch schon Erfahrung mitbringt und im persönlichen Gespräch vor Ort einen zu den Eulen passenden Eindruck hinterlassen hat", sagt Lisa Heßler, die Geschäftsführerin der Eulen.

Sadok Ben Romdhane, der bei den Kadetten ausgebildet wurde, "bringt die Motivation mit, sich weiter für die Schweizer Nationalmannschaft unter Andy Schmid, der die deutschen Ligen kennt und einschätzen kann, zu empfehlen". Der Kader der Eulen zählt nun 16 Spieler, möglicherweise kommt noch ein dritter Kreisläufer hinzu, so die Geschäftsführerin.

Die WM 2025 ist das Ziel

Sadok Ben Romdhane hat sechs Länderspiele für die Schweiz bestritten und will sich in der Mannschaft um den neuen Nationaltrainer Andy Schmid fest spielen. "Ich möchte bei den Eulen mehr Verantwortung im Spiel übernehmen. Ich freue mich in Deutschland auf eine neue Liga und hoffe mein Ziel, 2025 bei der WM dabei zu sein, so auch zu erreichen", erklärt der Rückraumspieler.

"Mit Finn und Sadok haben wir eine sehr entwicklungsfähige rechte Seite", sagt Eulen-Trainer Johannes Wohlrab. "Sadok ist ein junger, ehrgeiziger, sehr spielfreudiger Junge mit Stärken im Eins-zu-Eins. Er passt mit seiner Einstellung, mit seinem Ehrgeiz, seinem Willen und seinem Charakter perfekt in unsere Mannschaft", urteilt Joh Wohlrab.

Schweizer mit tunesischen Wurzeln

Sadok Ben Romdhane ist am 2. Dezember 2001 in Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt geboren. Seine Eltern stammen aus Tunesien. Der Schweizer mit tunesischem Pass begann gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Mehdi bei HC Crissier mit dem Handball. Papa Ameur war zeitweise ihr Trainer.

Der nächste Ausbildungsschritt führte die Brüder zwischenzeitlich in die Jugendakademie von Chambéry Savoie HB nach Frankreich. 2017 ging es in die Suisse Handball Academy in Schaffhausen. In der Saison 2022/23 wurde Sadok an den SV St. Otmar St. Gallen ausgeliehen, rückte im Sommer 2023 wieder in den Kader der Kadetten.