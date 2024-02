Schweizer Erstligist verpflichtet Spielmacher aus Magdeburg

Der Schweizer Handball-Ertsligist TSV St. Otmar verpflichtet einen jungen Spieler aus der Talentschmiede des Champions-League-Siegers SC Magdeburg.

Alexander Möller wechselt im Sommer von der SCM-Reserve in die Schweiz. Möller hat bei St. Gallen einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Der 188 Meter große und 84 Kilogramm schwere Deutsche spielt seit der C-Jugend bei den Magdeburgern und besuchte dort auch die Sportschule. Der 21-Jährige ist bei der zweiten Mannschaft der Magdeburger, den YoungsterS, Kapitän und derzeit mit 92 Feldtoren zweitbester Schütze der 3. Liga Nord-Ost.

"Auch wenn ich nun neue Wege gehe, werde ich den SC Magdeburg immer in meinem Herzen tragen. Diese Zeit hier wird einen besonderen Platz in meinen Erinnerungen haben. In der Schweiz möchte ich den nächsten Karriereschritt gehen und mich weiterentwickeln. Für diese Chance bei St. Gallen bin ich sehr dankbar", wird Alexander Möller auf der SCM-Homepage zitiert.

Kapitän der SCM-YoungsterS

"Mit Alex verlässt uns ein fantastischer Mensch und Spieler und ein ausgezeichneter Kapitän und Führungsspieler unserer YoungsterS. Er ist ein klasse Spielmacher mit starker Übersicht und tollem Spielverständnis, der sich zu einem der torgefährlichsten Spieler unserer Liga entwickelt hat", so Trainer Christoph Theuerkauf.

"Ich freue mich sehr für ihn, dass er den Schritt in die Schweiz wagt und kann mir bei seinem Fleiß und seiner Akribie sehr gut vorstellen, dass wir ihn irgendwann in den oberen Ligen Deutschlands wiedersehen werden.“