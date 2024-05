Schweiz: Wer holt den Matchball im Meisterschaftskampf?

Mit einem überraschenden 27:26-Sieg am Samstag vor heimischem Publikum hat GC Amicitia Zürich die Finalserie in der Schweiz im Kampf um die Meisterschaft gegen den LC Brühl zum 1:1 ausgeglichen. Der Sieger des dritten Spiels am heutigen Mittwoch kann sich den ersten Matchball sichern.

Der Sieg von GC Amicitia Zürich gegen den Rekordsieger LC Brühl am Wochenende hat gezeigt, dass im Kampf um die Krone des Schweizer Frauenhandballs alles möglich ist. Mit einem weiteren Sieg heute Abend in St. Gallan könnte das junge Zürcher Team dem Coup ein Stückchen näher kommen.

GC-Trainer Kent Ballegaard meint zur heutigen Partie: "Ich bin nach wie vor beeindruckt von den Fähigkeiten und der fantastischen Mentalität der Mannschaft. Zum einen haben wir es bis ins Finale geschafft, was an sich schon eine herausragende Leistung ist. Zum anderen sind wir extrem widerstandsfähig . Aber auch wenn wir zufrieden sind, sind wir noch lange nicht am Ziel. Wir wollen den Titel."

Brühl gibt sich kämpferisch

Für die Brühlerinnen sind die Spiele in Zürich in dieser Saison stets Misserfolge gewesen. Dreimal traten sie in der Saalsporthalle an und dreimal verloren sie. Anderseits hat GC Amicitia in der aktuellen Saison aber in St.Gallen auch noch nie gewonnen.

"Wir müssen endlich in einen Playoff-Modus kommen. Wir müssen mehr Emotionen entwickeln und als Team zusammenstehen und kämpfen", fordert Kapitänin Martina Pavic. Das erste Spiel hatte ihr Team knapp mit 29:27 gewonnen. Durch die Niederlage ist auch klar, dass die Teams am kommenden Samstag ein viertes Mal aufeinander treffen werden.

HC Kriens-Luzern legt vor

Bei den Herren fechten die Kadetten Schaffhausen und HC Kriens-Luzern den Titelkampf aus. Im ersten Spiel der Final-Playoffs setzten sich die Luzerner auswärts mit 32:30 gegen den Titelverteidiger durch und nehmen einen 1:0-Vorsprung mit in die zweite Partie, die für morgen Abend angesetzt ist, mit.

Im Halbfinale setzten sich die beiden Finalisten jeweils knapp gegen ihre Gegner durch. Mit jeweils drei Siegen in drei Heimspielen lösten die Kadetten das Ticket für die Endspielserie gegen Pfadi Winterthur. Im zweiten Halbfinalduell reichte HC Kriens-Luzern ebenfalls drei Heimsiege gegen GC Amicitia Zürich um ins Finale einzuziehen.