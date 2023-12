Schweiz-Trainer Michael Suter: "Eigentlich unfassbar"

Das Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 zwischen Deutschland und der Schweiz wird vor einer Weltrekord-Kulisse stattfinden: Vor 53.000 Zuschauern. Für Schweiz-Trainer Suter ist das "eigentlich unfassbar."

85 Spiele als Nationaltrainer; 74 als Spieler, unzählige als U-Nationaltrainer. Michael Suter hat den Schweizer Handball in den vergangenen 16 Jahren geprägt und umgekremplet wie kaum ein Anderer. "Als ich 2016 das Amt des Nationaltrainer übernehmen durfte, wechselten wir einen großen Teil der Mannschaft auf. Wir wollten in erster Linie nur noch Akteure, die voll auf den Handball setzen." Die Nationalmannschaft begann sich unter Suter sportlich zu steigern, schaffte die Qualifikation für die EM 2020 und schloss die WM 2021 auf dem 16. Rang ab.

Ingo Meckes, Chef Leistungssport beim SHV und in dieser Funktion langjähriger Wegbegleiter von Suter: "Michi hat den Glauben in das Team gebracht. Von diesem für viele damals neue Selbstverständnis profitieren einige Spieler noch heute." Michael Suter lebt als Handball-Trainer seinen Traum. Ein Traumjob, der auch viel abverlangt. "Überall, wo man etwas erreichen will, herrscht Druck. Umso wichtiger ist es, abschalten zu können." Das macht Familienmensch Suter vor allem zuhause. "Die Familie ist für mich die größte Erholung."

Am 10. Januar steht nun das nächste große Highlight für Suter und Co. an. "Ein Spiel vor 53.000 Zuschauern ist eigentlich gar nicht fassbar. Trotzdem möchten wir es nicht größer machen, als es ist." Noch sind es drei Wochen bis zum EM-Start und der Partie gegen Deutschland.