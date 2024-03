Schweiz nominiert sechs HBF-Spielerinnen für EHF EURO Cup

Für die letzten beiden Spiele des EHF Euro Cup hat die Schweiz den vorläufigen Kader mit 18 Spielerinnen nominiert - darunter auch sechs Spielerinnen aus der Bundesliga.

Wie schon bei den Spielen gegen Ungarn vor gut einem Monat sind mit Manuela Brütsch (HSG Bad Wildungen, 168 Länderspiele), Kerstin Kündig (Thüringer HC, 89) und Lisa Frey (HSG Blomberg Lippe, 88) sowie Charlotte Kähr (Buxtehuder SV, 43), Alessia Riner (Sport-Union Neckarsulm, 30) und Norma Goldmann (HSG Bad Wildungen, 14) sechs Spielerinnen aus der Handball-Bundesliga Frauen dabei.

Die Schweiz spielt am 03. April in Wien gegen EM-Co-Gastgeber Österreich. Aller Voraussicht nach geht es in diesem Spiel um Abschlussrang 3 im EHF EURO Cup. Das Hinspiel im Oktober konnten die Schweizerinnen mit 33:27 gewinnen.

Drei Tage später empfängt die Nati in Zürich Weltmeister Norwegen. Der 18er-Kader wird am 1. April vor der Abreise nach Österreich auf 16 Spielerinnen reduziert.