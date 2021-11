Schweiz mit Harmonie und Ruhe zur WM - Yakin hat Gewissheit

Die Schweiz stürmte gegen Bulgarien zur Weltmeisterschaft in Katar. Das 4:0 sorgte in Luzern für Begeisterung - und gibt Nati-Trainer Murat Yakin Gewissheit.

Bei der Schweiz lief es gegen Bulgarien nach dem Ketchup-Prinzip: Erst kam nichts - und dann auf einmal alles. 48 Minuten rannte die Nati am Montagabend in Luzern gegen die Bulgaren an, angetrieben von der Gewissheit, dass ein Tor wohl nicht reichen wird.

Europameister Italien ging wegen der besseren Tordifferenz als Gruppenerster in den letzten Spieltag der WM-Qualifikation. Die Eidgenossen mussten auf einen Ausrutscher der Squadra Azzurra hoffen und bestenfalls selbst gegen Bulgarien hoch gewinnen. Da Italien in Nordirland am Ende nicht über ein 0:0 hinauskam, hätte der Schweiz bereits ein 1:0 genügt für die sichere WM-Teilnahme, nach dem Führungstreffer durch Salzburgs Noah Okafor spielte sich die Elf von Murat Yakin aber in einen Rausch.

"Wir wussten, dass wir viele Tore schießen müssen, das hat lange nicht geklappt, aber wir sind ruhig geblieben. Wir haben weitergemacht, denn wir wussten, wenn das erste Tor kommt, wird es einfacher", so Okafor, der in seinem dritten Länderspiel sein erstes Tor erzielte und die Nati dadurch auf Kurs brachte. Im ersten Durchgang scheiterte der 21-Jährige mit einem sehenswerten Schlenzer noch am Innenpfosten, sein Kopfball aus kurzer Distanz kurz nach der Pause war dann aber der entscheidende Schlag auf die Ketchup-Flasche.

Shaqiris doppeltes Lob

Augsburgs Ruben Vargas erhöhte neun Minuten später mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte auf 2:0, dann trafen der Ex-Schalker Mario Gavranovic und Fürths Cedric Itten jeweils aus einer Abseitsposition. Die Nati spielte immer weiter in Richtung Tor, Itten - diesmal regulär - und Remo Freuler sorgten für den 4:0-Endstand.

"Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen für das, was sie geleistet hat in dieser Kampagne und wie sie gespielt hat. Sie hat immer daran geglaubt", lobte Xherdan Shaqiri den leidenschaftlichen Auftritt gegen Bulgarien. Der Schweizer Kapitän bereitete in seinem 100. Länderspiel zwei Treffer vor, die eingetütete WM-Qualifikation macht der 30-Jährige auch an Trainer Yakin fest. "Ich muss Muri ein Kompliment machen, denn es war nicht einfach, in die Fußstapfen von Vlado (Vladimir Petkovic, Anm. d. Red.) zu treten."

Yakin: "Die Qualifikation ist verdient"

Yakin hatte die Nati nach der Europameisterschaft übernommen und ist seitdem ungeschlagen (4/3/0). Sein Kontrakt hat sich mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar automatisch bis nach der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland verlängert. Das bestätigte Yakin laut "Blick" auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Mit dieser Qualifikation ist alles klar. Das war schon so geplant, dass er in diesem Fall bis 2024 Nati-Trainer bleibt", erklärte Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami dem "SRF".

Der 47-Jährige war als Spieler unter anderem für Stuttgart und Kaiserslautern aktiv, als Trainer fungierte der 49-fache Nationalspieler bisher nur im Klubfußball. "Seit dem ersten Tag habe ich eine Harmonie gespürt. Ich verdanke es meinen Spielern, meinem Staff. Diese Qualifikation ist verdient, auch wenn uns etwas Glück zu Teil war, das wir uns erzwungen haben", so Yakin, der für die fünfte WM-Teilnahme der Schweiz in Folge sorgte.