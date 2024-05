Schweiz: Kampf um Meisterschaft geht in die erste Runde

In der Schweiz steigt in dieser Woche das Playoff-Finale im Kampf um die Meisterschaft. Neben Rekordmeister LC Brühl Handball steht ein Überraschungsteam im Finale.

Der amtierende Meister LC Brühl Handballs sowie GC Amicitia Zürich konnten sich gegen ihre Kontrahentinnen im Halbfinale zwei Mal durchsetzen und stehen damit im Playoff-Final. In diesem werden sie ab dem Mittwoch, 15. Mai 2024 in einer Best-of-5 Serie den Meistertitel in der Schweiz untereinander ausmachen.

Bisher ist die Bilanz der Zürcherinnen im Direktduell gegen die Ostschweizerinnen zwar besser (zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage), dennoch steht der LCB nach einer erfolgreichen Saison als Favorit auf dem Feld. Nur vor wenigen Wochen konnten die Brühlerinnen mit dem Cupsieg eine erste Trophäe in den Himmel stemmen. Ob sie auch dieses Jahr das Double gewinnen können, wird sich zeigen.

Brühl souverän, Amicitia mit Glück

Die Frauen des LC Brühl Handballs beendeten auch die Finalrunde auf dem ersten Platz in der Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung auf die Verfolgerinnen aus Nottwil. Die Schweizermeisterinnen sowie die Vize-Schweizermeisterinnen hatten sich dank ihrer erfolgreichen Saison schon seit längerem für die Halbfinals qualifiziert.

Anders sah das bei den zwei anderen Halbfinalistinnen aus: Bis zur zweitletzten Runde war ihr Playoff-Platz noch unsicher. Letztendlich beendeten die Stadtzürcherinnen GC Amicitia Zürich die Finalrunde dank ihres letzten Siegs über den LK Zug auf Rang 3. In den Halbfinals trafen sie auf Spono Eagles, die sie in einem dramatischen Spiel knapp bezwingen konnten. Im zweiten Halbfinal konnte LC Brühl Handball gegen den HSC Kreuzlingen überzeugen.

Schweiz: Playoff-Finale der Frauen

Runde 1 - 15. Mai 2024

LC Brühl Handball - GC Amicitia Zürich, 18.15 Uhr, Sporthalle Kreuzbleiche



Runde 2 - 18. Mai 2024

GC Amicitia Zürich - LC Brühl Handball, 17.30 Uhr, Saalsporthalle Zürich



Runde 3 - 22. Mai 2024

LC Brühl Handball - GC Amicitia Zürich, 18.15 Uhr, Sporthalle Kreuzbleiche



Runde 4 und 5 werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.