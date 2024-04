Schweiz: Kadetten Schaffhausen wahren Triple-Chance

Zehnter Cup-Sieg für die Kadetten Schaffhausen! Der Branchenprimus des Schweizer Handballs gibt sich im David-gegen-Goliath-Cupfinale gegen den RTV Basel aus der NLB keine Blöße.

Die Kadetten holten sich am Samstag (27. April den zweiten Titel der Saison dank einem souveränen 38:33-Sieg. Das unterklassige Team verkaufte sich in Gümligen aber mehr als ansehnlich. In der Startphase rissen die Basler mehrmals die Führung an sich. Und die zahlreich nach Bern angereisten RTV-Fans trugen auf den Rängen das Ihre dazu bei.

So hielten die Basler angeführt vom QHL-Top-Scorer der vergangenen beiden Saisons, Aleksander Spende, gut mit den Kadetten mit, holten auch einen 10:13-Rückstand auf. Vor der Pause dann aber eine kleine Vorentscheidung: Im Kadetten-Tor parierte Julien Meyer gleich dreifach, vorne versenkten zweimal Pietrasik und einmal Rikhardsson sicher zur 19:16-Pausenführung der Orangen.

Der RTV spielte auch in der zweiten Halbzeit mit viel Herz. Doch die Schaffhauser liessen Basel nie mehr als noch einmal auf vier Tore herankommen. Bei den Kadetten spielten besonders Rikhardsson, Hrachovec und Maros stark. Es ist auch Balsam auf die geschundene Cup-Seele der Schaffhauser: Vor Jahresfrist verloren sie ein Hitchcock-Cupfinale gegen den HC Kriens-Luzern knapp.

"Es ist der erste Cupsieg in meiner Karriere als Trainer. Heute nehmen wir uns Zeit, um zu feiern", so Kadetten-Trainer Hrvoje Horvat. Kapitän Lukas Herburger ergänzte: "Ich freue mich unglaublich. Jetzt wartet nur noch der nächste Meistertitel auf uns."

Für beide Teams ist mit dem Cupfinale die Saison noch lange nicht beendet. Die Kadetten Schaffhausen greifen weiter nach dem Schweizer Triple (Supercup, Cup und Meister), müssen sich dafür aber am kommenden Donnerstag (2. Mai) gegen Pfadi durchsetzen und dann das Finale (gegen GC oder Kriens) gewinnen. Der RTV kämpft in einer Best-of-5-Serie gegen Handball Stäfa um den Aufstieg in die Quickline Handball League.

RTV Basel - Kadetten Schaffhausen 33:38 (16:19)

RTV Basel: Kühner (3 Paraden), Guardia, Hagmann; Berger (2 Tore), Basler, Esono Mangue (1), Voskamp, Reichmuth (1), Grace (7), Brandet (4), Spende (9/4), Freiberg, Meister (4), Babic (4), Hildebrandt (1).

Kadetten Schaffhausen: Meyer (8 Paraden), Pilipovic; Prince (1 Tor), Ben Romdhane M. (5), Matzken (1), Rikhardsson (9/3), Hrachovec (6), Schopper, Ben Romdhane S., Brücker (1), Pietrasik (5), Markovic, Maros (7), Martinovic (2), Petric, Herburger (1).