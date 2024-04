Schweiz: Kadetten Schaffhausen legen im Halbfinale vor

Im Kampf um die Schweizer Meisterschaft haben die Kadetten Schaffhausen in ihrer Halbfinal-Serie vorgelegt. Sie gewannen das erste Spiel gegen Pfadi Winterthur mit 35:29 (18:17).

In einem temporeichen Spiel besiegten die Kadetten Schaffhausen Pfadi Winterthur im ersten Playoff-Halbfinale. Nach der knappen 18:17-Pausenführung legte der Titelverteidiger in der zweiten Halbzeit zu und besiegte Pfadi schlussendlich klar mit 35:29.

Die Kadetten waren gewarnt von den Begegnungen in dieser Saison gegen Pfadi Winterthur. Die drei bisherigen Spiele hatten mit einem knappen Sieg für Pfadi und zwei engen Siegen für die Kadetten geendet. Eng ging es auch in diesem ersten Playoff-Halbfinalspiel zu.

Beide Teams wirkten zu Beginn noch etwas nervös und starteten mit Fehlwürfen in diese Partie. Der algerische Rückraumspieler Mustapha Hadj Sadok war es schließlich, der zum 0:1 für Pfadi in der 3. Spielminute einnetzte. Die Kadetten glichen aber postwendend aus und konnten in der 10. Spielminute erstmals auf plus drei vorlegen durch Jonas Schopper.

Markovic: "Nicht gut genug gedeckt"

Pfadi ließ sich aber durch diese Führung nicht beirren und glich nach einem gehaltenen Siebenmeter wieder zum 9:9 aus. Abwehrspezialist Zoran Markovic meinte selbstkritisch: "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut genug gedeckt. Zum Glück konnten wir das in der zweiten Halbzeit verbessern."

Tatsächlich gingen die Kadetten nach einem Doppelpack von Odinn Thor Rikhardsson und einem Treffer durch David Hrachovec wieder mit drei Treffern in Front. Abermals gelang es aber den Winterthurern diesen Rückstand wettzumachen und in der 27. Spielminute durch ein Tor ins leere Gehäuse gar mit 15:16 selbst in Führung zu gehen. So resultierte zur Halbzeit eine knappe 18:17-Führung für die Hausherren.

Die Schlussviertelstunde musste über den Gewinner dieser intensiven aber sehr fairen Partie entscheiden. Mit zwei Treffern von Rikhardsson verschafften sich die Kadetten wieder etwas Luft. Zusätzlich bewies Hrachovec große Nervenstärke vom Siebenmeter-Strich. Die Entscheidung zu Gunsten der Kadetten fiel fünf Minuten vor Schluss. Der zukünftige Berliner Lukas Herburger traf zum 31:28 und im Gegenzug ließ Pfadi eine Chance liegen.

Schopper: "Jetzt hat Pfadi den Druck"

"Mit dem Heimvorteil hat man im ersten Spiel immer den größten Druck, wenn man da das Break kassiert ist man von Anfang an unter Druck. Jetzt fahren wir am Donnerstag nach Winterthur und da hat jetzt Pfadi den Druck, das Heimspiel für sich zu entscheiden", so Schopper nach Spielschluss.

Somit führen die Kadetten nun mit 1:0 in der Serie. Am Donnerstag könnten sie sich mit einem Auswärtssieg den ersten Matchball holen. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, steht im Finale.

Kadetten Schaffhausen - Pfadi Winterthur 35:29 (18:17)

Kadetten Schaffhausen: Pilipovic (1.-25./42.-60./6P.), Meyer (26.-41./4P.), Ben Romdhane M. (3), Matzken, Rikhardsson (7/1), Canellas, Hrachovec (9/3), Schopper (1), Ben Romdhane S., Lier (2), Brücker (3), Markovic, Martinovic (4), Petric (1), Herburger (4); Pietrasik

Pfadi Winterthur: Ahmetasevic (1.-60./7P.), Wipf, Tynowski (1), Rellstab (4), Heer, Jud (2), Bräm, Moreira (1), Bühlmann, Morros, Romer, Hadj Sadok (4), Ruh (3), Leopold (9/5), Lioi (4), Rinderknecht (1)