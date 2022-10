Fünf Jahre nach dem Rücktritt: Humm schießt Schweiz in der 121. Minute zur WM

Durch ein Tor in der Nachspielzeit der Verlängerung haben die Schweizer Frauen das Ticket für die Weltmeisterschaft Anfang 2023 gelöst.

Auch die Schweiz nimmt an der Frauen-WM Anfang 2023 in Australien und Neuseeland teil. Fabienne Humm traf für die Eidgenössinnen am Dienstagabend in Zürich in der 121. Minute zum 2:1-Siegtor gegen Wales und sorgte für großen Jubel unter den 7803 Fans im Letzigrund.

Humm, die ihre Nationalelf-Karriere eigentlich schon 2017 für beendet erklärt hatte, setzte einer nervenaufreibenden Partie die Krone auf. Rhiannon Roberts hatte die Waliserinnen in der 19. Minute in Führung gebracht, PSG-Star Ramona Bachmann in der 45. Minute den Ausgleich erzielt.

Elfmeter-Fehlschuss und aberkannte Tore

Nach der Pause verschoss Ana Maria Crnogorcevic für die Gastgeberinnen einen Elfmeter. Nach viel Kampf und zwei aberkannten Toren avancierte schließlich die 35-jährige Humm in der Nachspielzeit der Verlängerung zur umjubelten Protagonistin. Eine Logistik-Kauffrau in Diensten des FC Zürich, die für ihre Nationalteam-Termine nicht selten Urlaub einreichen muss.

Tore und Karten 0:1 Roberts (19') 1:1 Bachmann (45') mehr Infos Tore und Karten 0:1 Roberts (19') 1:1 Bachmann (45') 2:1 Humm (120' +1) Schweiz Bachmann (85. ), Rinast (117. ) Wales Rowe (56. ), Woodham (99. ) Schweiz Thalmann - Maritz, Calligaris, Bühler, Aigbogun - Wälti, Crnogorcevic, Reuteler, Bachmann , Sow - Fölmli mehr Infos Schweiz Aufstellung Thalmann - Maritz, Calligaris, Bühler, Aigbogun - Wälti, Crnogorcevic, Reuteler, Bachmann , Sow - Fölmli Einwechslungen 75. Xhemaili für Sow

87. Rinast für Fölmli

106. Humm für Aigbogun

113. Terchoun für Bachmann Reservebank Herzog (Tor), Peng (Tor), Stierli, Mauron, Rey, Riesen, Laura Felber, Seraina Piubel Trainer: Nielsen Wales Laura O'Sullivan - Roberts , Ladd, Evans, Rowe - Ingle, Holland , James, Fishlock, Jones - Green mehr Infos Wales Aufstellung Laura O'Sullivan - Roberts , Ladd, Evans, Rowe - Ingle, Holland , James, Fishlock, Jones - Green Einwechslungen 69. Ffion Morgan für Jones

90. Woodham für Green

119. Helen Ward für Holland Reservebank Olivia Clark (Tor), Safia Middleton-Patel (Tor), Green, Anna Filbey, Charlie Estcourt, Chloè Bull, Elise Hughes, Georgia Walters, Megan Wynne Schiedsrichter-Team Tess Olofsson Schweden mehr Infos Schiedsrichter-Team Tess Olofsson Schweden Spielinfo Stadion Letzigrund Zuschauer 7.803 mehr Infos Spielinfo Anstoß 11.10.2022, 19:00 Uhr Stadion Letzigrund Zürich Zuschauer 7.803 Eckenverhältnis 14:5

Und dank Humm schickt der Schweizerische Fußball-Verband, der aktuell nach einem neuen Trainer oder einer neuen Trainerin sucht - Nils Nielsen hat seinen Abschied angekündigt - und sich für die Austragung der EM 2025 beworben hat, erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte ein Team zu einer Frauen-WM.