Dank Seferovic: Schweiz bezwingt Portugal ohne CR7

Die Schweiz lieferte sich mit Portugal in der Nations League eine heiße Anfangsphase, ehe die Partie sich immer mehr in die Schweizer Hälfte verlagerte. Schlussmann Omlin und Stürmer Seferovic waren hauptverantwortlich für den Schweizer Erfolg.

Die Nati erwischte gegen etwas schwächer besetzte Portugiesen einen wahren Blitzstart: Mit der ersten Aktion des Spiels brachte Seferovic die Eidgenossen per Kopf in Führung (1.). Die Gäste liefen ohne Cristiano Ronaldo, Raphael Guerreiro und Joao Moutinho auf - alle drei Akteure wurden geschont. Die Schweizer Mannschaft - gespickt mit mehreren ehemaligen oder aktuellen Bundesligaspielern - zog sich nach dem frühen 1:0 etwas zurück und überließ Portugal den Ball.

Noch in der Anfangsviertelstunde zeigte Schiedsrichter Fran Jovic dann auf den Punkt. Denn Shaqiris Flanke wurde von Nuno Mendes' Arm gestoppt und alle Beteiligten rechneten mit einem Handelfmeter. Der Unparteiische schritt zum Monitor und erkannte den Elfmeter ab, da Elvedi seinen Gegenspieler Silva in der Entstehung des Treffers deutlich foulte (15.). Und nur kurze Zeit später hielten die Schweizer Fans im Stadion wieder den Atem an: Rafael Leao netzte ein, doch diesmal stand Vorbereiter Silva im Abseits (18.).

Nach der temporeichen und mitreißenden Anfangsphase zogen sich beide Mannschaften etwas zurück, drosselten das Tempo und kamen kaum noch zu erwähnenswerten Torchancen, weshalb es mit 1:0 in die Pause ging.

Omlin läuft in Durchgang zwei zur Höchstform auf

Hälfte zwei begann ähnlich träge, wie die erste endete. Portugal entwickelte zwar etwas mehr Drang nach vorne, stellte die Nati-Defensive aber nicht vor ernsthafte Probleme - einzig Silva hatte den Ausgleich nach einer Einzelaktion auf dem Fuß (50.). Es entwickelte sich eine zerfahrene Partie, die mehr und mehr an Attraktivität verlor.

Vor Anbruch der Schlussphase trat dann Omlin im Tor der Eidgenossen öfter in den Mittelpunkt, war aber nur zweimal so richtig gefordert (72.,78.). Nach vorne ging bei der Schweiz nahezu gar nichts, die Hausherren waren fast ausschließlich in der eigenen Hälfte beschäftigt.

Doch den Portugiesen fehlte das nötige Glück im Abschluss oder sie fanden wie so häufig ihren Meister in Omlin (89.). Deshalb rannten die Gäste vergeblich an und die Eidgenossen sicherten sich nach einem unauffälligen Auftritt den ersten Dreier der neuen Nations-League-Spielzeit.