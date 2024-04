Schweiz gegen Norwegen ohne Chance

Zum Abschluss des EHF Euro Cup, den die bereits für die Handball-EM der Frauen qualifizierten Teams bestreiten, kassierte EM-Gastgeber Schweiz ein deutliches 22:42 (7:21) gegen Titelverteidiger Norwegen. 2.338 Zuschauer sorgten in Zürich dabei aus Sicht des Schweizer Verbandes für eine "tolle Kulisse".

"Rund sieben Monate vor der erstmaligen Heim-EM sorgen 2.338 Fans für eine volle Halle und somit beste Werbung für den Schweizer Frauen-Handball", so der Verband mit Blick auf den Rahmen in der Zürcher Saalsporthale. Doch zu Gast waren im Rahmen des EHF EURO Cups allerdings die Party-Crasherinnen aus Norwegen. Zwar konnte die Schweiz den ersten Treffer erzielen, doch der Favorit übernahm schnell das Kommando und setzte sich nach dem 3:2 mit einem Sieben-Tore-Lauf schnell deutlich ab.

Die Schweiz mühte sich, doch Norwegen hielt das Tempo hoch und hatte sich bis zur Pause auf 21:7 gestellt - die Schweiz fand in der Offensive keine Lösungen. Knut Ove Joa, der seine Formation bis auf die Flügelspielerinnen Mia Emmenegger und Alessia Riner kräftig durchmischte, schickte in Halbzeit zwei wieder seine ursprüngliche Starting 7 aufs Feld. Und diese konnte sich zumindest im Angriff steigern, nach der Pause fiel die Ausbeute mit vierzehn Treffern doppelt so hoch aus.

Allerdings blieb auch die Fehlerzahl hoch und so hielt Norwegen die Taktzahl unter anderem mit Treffern aus dem Umschaltspiel hoch - wie im ersten Abschnitt sollten auch im zweiten 21 Tore gelingen und so für einen deutlichen 42:22-Endstand sorgen. Zur Best Playerin auf Seiten der Schweiz wurde Topskorerin Mia Emmenegger gewählt. Beste Akteurin in der Saalsporthalle war aber Stine Skogrand. Die Norwegerin versenkte in Abwesenheit von prominenten Teamkolleginnen wie Nora Mork oder Camilla Herrem alle ihre sieben Versuche.

Schweiz - Norwegen 22:42 (7:21)

Schweiz: Brütsch (1 Parade), Dokovic (1 Parade); Wick, Kündig (2 Tore), Wolff, Frey, Schmid (4), Emmenegger (5), Gautschi (3), Baumann (1), Goldmann, Kähr, Riner (1), Altherr (4/4), Ackermann, Bächtiger (2).



Norwegen: Davidsen (6 Paraden), Raasok (4 Paraden); Kristiansen (3 Tore), Aardahl (2), Skogrand (7/2), Oftedal (1), Dale (3), Breistol (3), Ingstad (5), Jacobsen (1), Bakkerud (2), Solberg-Isaksen (2), Reistad (3), Hovden (2), Naes-Andersen (5), Saeteren (3/1).



Zuschauer: 2300 (Saalsporthalle Zürich, SUI)

Schiedsrichter: Ilieva / Karbeska (MKD)

Strafminuten: 4 / 4