Nach kuriosem Platzverweis beim Einwurf: Schweiz wahrt WM-Chance

Die Schweiz hat das Verfolgerduell gegen Nordirland in der WM-Qualifikationsgruppe C gewonnen. Die meistdiskutierte Szene ereignete sich schon in der 37. Minute.

Mit Freuler stand auf Seiten der Schweizer nur ein Spieler in der Startelf, der nicht in der Bundesliga aktiv war oder ist. Ansonsten befanden sich gegen Nordirland sieben aktuelle und drei Ex-Bundesligaspieler in der Anfangsformation der Hausherren, die den besseren Start in die Partie erwischten - und zumindest für kurze Zeit nach Zakarias vermeintlichem Führungstreffer jubelten (5.). Doch nach der Überprüfung durch den VAR wurde der Treffer nachträglich aberkannt, da Shaqiri im Sichtfeld des Keepers und dabei im Abseits gestanden hatte. Anschließend vergab Shaqiri allein vor Peacock-Farrell (11.).

Lewis sieht kurios Gelb-Rot

Die Nordiren agierten weiterhin passiv, doch Großchancen gab es für die Gastgeber keine mehr. Die Schweizer agierten dominant, ließen aber im letzten Drittel die entscheidende Präzision vermissen. In der 37. Minute trat dann aber der Schiedsrichter Slavlo Vincic in den Mittelpunkt: Nachdem er den Gästen, die sich bei der Ausführung von Standards oft lange Zeit ließen, einige Ermahnungen erteilt hatte, wurde Lewis schließlich für Zeitspiel verwarnt - weil er mit einem Einwurf nahe der Mittellinie zu lange gebraucht hatte. Das Problem: Für den 23-jährigen Newcastle-Profi war es bereits die zweite Gelbe Karte der Partie, weshalb er mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.

Kurz vor der Pause war es schließlich Zuber, der die Schweizer nach einer erneuten Drangphase in Überzahl belohnte und nach einem Konter zur verdienten 1:0-Führung einnetzte (45.+3).

Fassnacht mit der späten Entscheidung

Nach der Pause agierten die Hausherren druckvoll und schnürten die Gäste in deren Hälfte ein, doch Embolo (55.) und Schär (70.) scheiterten jeweils an Peacock-Farrell, dem Rückhalt der Nordiren, die sich kaum befreien und Sommer auf der anderen Seite nicht vor ernsthafte Probleme stellen konnten. Embolo vergab kurz vor Schluss eine weitere Großchance (87.) und sorgte wieder nicht für die Vorentscheidung. Diese Aufgabe übernahm aber Joker Fassnacht, der ebenfalls nach einem Konter den 2:0-Endstand erzielte (90.+1).

Die Schweizer wahren sich damit alle Chancen auf den direkten Einzug zur WM. Derzeit stehen sie auf dem zweiten Rang der Gruppe C und haben mit einem Spiel weniger drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Italien. Am 12. November treffen die beiden Mannschaften im direkten Duell aufeinander, vorher bekommt es die Schweiz am Dienstag noch auswärts mit Schlusslicht Litauen zu tun.