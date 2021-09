Italien bei Sommer-Spielen stets Zweiter - und trotzdem Weltrekordhalter

Das kurzweilige Topspiel der WM-Qualifikationsgruppe C zwischen der Schweiz und Italien sollte nur einen Sieger kennen: Yann Sommer. Der Gladbacher Torwart hielt an diesem Abend einfach alles, was vom Europameister auf sein Tor kam, darunter auch einen Elfmeter. Einen Weltrekord der Azzurri konnte der Nati-Keeper aber nicht verhindern.

Ein für Italien unüberwindbarer Wall: Yann Sommer hat alles gehalten, was auf sein Tor gekommen ist. imago images/Beautiful Sports

Auch wenn die fortan von Murat Yakin trainierten Eidgenossen beim Topspiel gegen Favorit Italien keinen Hochkaräter verzeichneten, so war doch eines anzuerkennen: Die schon bei der EM groß aufspielenden Schweizer (Aus erst im Viertelfinale gegen Spanien) hielten gegen den Europameister über den gesamten Spielverlauf stark mit. Nadelstiche, beherzte Zweikämpfe oder einige zumindest im Ansatz gefährliche Abschlüsse forderte die Azzurri-Abwehr um Kapitän Chiellini immer wieder höchste Aufmerksamkeit und vollen Einsatz ab.



Und das, obwohl den Hausherren im Baseler St. Jakob-Park wichtige Stammkräfte wie der verletzte Shaqiri, der angeschlagene Freuler oder der noch nicht geimpfte und positiv auf Corona getestete Kapitän Xhaka fehlten.



Offensiv wusste auf der anderen Seite aber auch wieder eine deutlich besser kombinierende Squadra Azzurra zu gefallen, die nach dem überraschenden und doch arg enttäuschenden 1:1 gegen Bulgarien vom letzten Donnerstag kreative Lösungen fand. Beispielhaft an dieser Stelle waren Barellas Steckpass auf den freistehenden Immobile (13.) oder Locatellis zauberhaftes Zuspiel in den Lauf von Berardi (19.), doch bei beiden Szenen scheiterten die Italiener an einem mal wieder bestens aufgelegten Schlussmann Sommer.



Sommer kann nur den Rekord nicht verhindern

Der Gladbacher Bundesliga-Keeper, der schon bei der EM einer der besten Spieler des gesamten Turniers gewesen war, hielt wirklich alles, was auf seinen Kasten geflogen kam. Berardi (23.), Immobile (26.), Insigne (45.+3), nochmals Insigne (72.) und Zaniolo (82.), sie alle fanden mit ihren Ansätzen keinen Weg an Sommer vorbei. Auch nicht der als Elfmeterspezialist geltenden Jorginho: Europas Fußballer des Jahres vergab in der 53. Minute mit seinem gewohnt lässigen Anlauf kläglich, sodass Sommer den Flachschuss sogar sicher halten konnte.



Eine Sache konnte der Bundesliga-Torhüter der Gladbacher jedoch auch nicht verhindern - und zwar, dass sich Italien trotz eines 0:0 über gleich zwei Dinge freuen durfte. Einerseits verteidigten die Azzurri mit Remis zumindest für den Moment Tabellenplatz 1 in der WM-Qualifikationsgruppe C (vier Punkte vor der Schweiz, die aber noch zwei Spiele weniger hat). Andererseits stellte die Squadra Azzurra einen neuen Weltrekord auf: 36 Länderspiele in Folge ohne Niederlage hat auf der großen Bühne noch keine Nation geschafft, die alten Marken von Spanien und Brasilien (jeweils 35) sind übertroffen.