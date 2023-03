Doppelschlag kurz nach der Pause: Schweiz souverän gegen Israel

Einen ungefährdeten 3:0-Erfolg hat die Schweiz gegen Israel gefeiert. Die Bundesliga-Profis Vargas und Widmer trafen für die Eidgenossen, die mit dem Erfolg die Tabellenführung in Gruppe I verteidigten.

Nach dem deutlichen Auftaktsieg der Schweizer gegen Belarus nahm Trainer Murat Yakin einen Wechsel vor. Steffen fand sich trotz seines Hattricks am Samstag zunächst auf der Bank wieder, für ihn begann Amdouni.

Die Gäste aus Israel waren mit einem 1:1 gegen Kosovo gestartet. Trainer Alon Hazan veränderte seine Startelf im Vergleich dazu zweimal: Jaber sowie Baribo ersetzten Gluh und Weissman, die beide zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Die favorisierten Schweizer übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle, große Chancen sprangen für die Gastgeber aber nur selten heraus. Nach einer Freistoßvariante reagierte Glazer beim Flachschuss von Akanji stark (16.). Shlomo brachte nach einem Eckball auf der Gegenseite nicht mehr genug Druck hinter seinen Kopfball (27.). Kurz darauf kam es stattdessen im Strafraum der Israelis zu einer umstrittenen Szene. Nach einem Zweikampf zwischen Lavi und Itten entschied Schiedsrichter Nikola Dabanovic auf Strafstoß für die Hausherren (28.) - nach minutenlangem VAR-Einsatz nahm der Unparteiische die Entscheidung jedoch zurück (32.).

Vargas trifft per Volley zur Führung - Widmer sorgt für den Endstand

Kurz vor der Pause hatte das erste Tor der Eidgenossen dann aber Bestand: Amdouni flankte von der rechten Seite in den Strafraum, wo Freuler den Ball per Kopf an den Fünfer zu Vargas verlängerte, der per Volley zur Führung für die Gastgeber traf (39.).

Amdouni ließ wenig später im Eins-gegen-eins noch das 2:0 liegen (42.), bereits kurz nach dem Seitenwechsel machte es der Offensivmann dann aber besser. Nach einer Vargas-Hereingabe von links scheiterte Freuler zunächst noch sehenswert mit der Hacke an Glazer, den Nachschuss versenkte Amdouni allerdings diesmal aus kurzer Distanz im Kasten (47.). Die Vorentscheidung besorgte Widmer wenig später per Kopf: Nach einem feinen Zuspiel von Zakaria tauchte der Rechtsverteidiger rechts im Strafraum frei vor Glazer auf und ließ dem Keeper mit seinem Abschluss ins lange Eck keine Chance (52.).

Okafor lässt mehrfach das 4:0 liegen

Damit war den ohnehin klar unterlegenen Gästen der Zahn gezogen. Die Schweiz ließ es in der Folge etwas gemächlicher angehen, dominierte aber weiter die Begegnung. Da die eingewechselten Steffen (82.) sowie Okafor gleich dreimal (86., 87. und 90.+3) ihre Gelegenheiten liegenließen, blieb es letztlich beim auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg für die Eidgenossen.

Für die Schweizer, die mit dem Dreier die Tabellenführung in Gruppe I verteidigten, geht es in der EM-Qualifikation am 16. Juni (20.45 Uhr) in Andorra weiter, Israel ist dann zeitgleich in Belarus gefordert.