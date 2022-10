Last-Minute-Sieg: U 19 besteht Härtetest in der Schweiz

Die deutsche U 19 hat in der Schweiz einen 2:1-Testspielsieg gefeiert. Der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Die beiden deutschen Torschützen in der Schweiz: Keke Topp (li.) und Brajan Gruda. Getty Images for DFB

Im Stadion des FC Solothurn war die deutsche U 19 am Donnerstag für ein Testspiel zu Gast bei der Schweizer U-19-Nationalmannschaft. Das Match war gut besucht, doch die Zuschauer mussten sich gedulden. Nach einer torlosen ersten Hälfte zappelte der Ball erst in der 62. Minute erstmals im Netz: Schalkes Keke Topp brachte die DFB-Auswahl mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze in Führung (62.).

Richtig turbulent wurde es dann in der Schlussphase. Erst glich David Piffero per Kopf für die Schweiz aus (86.), dann hatte Deutschland zunächst großes Pech, als ein Schuss vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang (88.). In der Nachspielzeit stellte der eingewechselte Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz 05 dann aber doch noch den Sieg sicher (90.+3).

Gegen Spanien am Dienstag

Am Dienstag (18.15 Uhr) wartet mit dem Duell gegen Spanien in Pforzheim eine weitere Standortbestimmung auf die DFB-Auswahl. Die Partie im Stadion im Brötzinger Tal ist bereits ausverkauft. "Die beiden Länderspiele gegen Schweiz und Spanien sind für die Jungs und uns eine prima Chance, sich mit zwei Topnationen zu messen", sagte DFB-Trainer Guido Streichsbier. "Wir nutzen die beiden Begegnungen, um einige neue Spieler kennenzulernen."

Im November reisen die U-19-Männer noch zu einem Vier-Länder-Turnier nach Malta. Die zweite EM-Qualifikationsrunde findet Ende März 2023 statt.