Schweiz deklassiert Dänemark - Österreich trotzt USA Punkt ab

Ungewohnte Problemen hatten am dritten Tag der Eishockey-WM in Finnland die beiden nordamerikanischen Topteams Kanada und die USA gegen zwei Außenseiter, wobei einer der beiden sogar einen Punktverlust hinnehmen musste.

Titelverteidiger Kanada gewann dagegen in der "deutschen" Gruppe A nach kurzen Anlaufschwierigkeiten erwartungsgemäß klar gegen Außenseiter Italien mit 6:1. Travis Sanheim (16.), Josh Anderson (29.), Nicolas Roy (36.), Kent Johnson (38.), Dysin Mayo (43.) und Noah Gregor (55.) erzielten die Tore für Kanada. Phil Pietroniro (13.) hatte die Italiener im ersten Drittel sogar in Führung gebracht.

Vier-Punkte-Spiel: Malgin führt Schweiz zum Sieg

Am Abend sorgte die Schweiz für einen 6:0-Kantersieg gegen Dänemark. Während Keeper Leonardo Genoni 19 Saves für einen Shutout genügten, trafen mit Fabrice Herzog (9.), Timo Meier (22.), Pius Suter (26.), Janis Moser (33.), Philipp Kurashev (38.) und Denis Malgin (47.) sechs verschiedene Torschützen für die Eidgenossen. Malgin war mit seinem Treffer und gleich drei Assists erfolgreichster Punktesammler.

Deutschlands nächster Gruppengegner Frankreich (Montag, 19.20 Uhr) holte im Außenseiterduell gegen Kasachstan mit 2:1 den ersten Sieg. Nachdem Valeri Orekhov die Kasachen früh in Führung brachte (6.), drehten die Franzosen durch NHL-Stürmer Alexandre Texier (33.) und Florian Chakiachvili (40.) - auf Assist von Texier - im Mitteldrittel den Spieß um.

Österreich überrascht mit Punktgewinn gegen USA

Österreich durfte gegen die USA überraschend über einen Punkt jubeln. IMAGO/GEPA pictures

Eine Blamage gegen Österreich verhinderte der zweimalige Titelträger USA in der Gruppe B beim 3:2 in Tampere gerade noch - und erst nach Verlängerung. Adam Gaudette vom NHL-Klub Ottawa Senators glich für den Favoriten nach 0:2-Rückstand erst im Schlussdrittel aus (48.). Der erst 18-jährige Luke Hughes war es dann, der nach drei Minuten in der Overtime doch noch den Siegtreffer gegen die wehrhaften Alpenländer erzielte. Benjamin Nissner (15.) und Paul Huber (35.) hatten Österreich mit 2:0 in Führung gebracht.

Gruppe B: Siege auch für Schweden und Norwegen

Am Abend entschied Schweden das Duell zweier Top-Nationen für sich. Nach der Führung der Tschechen durch David Krejci (7.), konterten die Skandinavier mit gleich vier Toren in Folge: Rasmus Asplund (20., 29.), Emil Bemström (23.) und Mathias Bromé (26.), ehe Tomas Kundratek für die Tschechen verkürzte (38.). Im Schlussabschnitt sorgten Anton Bengtsson (45.) und Matej Blümel (46.) binnen 29 Sekunden für den 5:3-Endstand zugunsten der Schweden.

Zudem holte Norwegen nach der 0:5-Niederlage zum Start gegen Olympiasieger Finnland gegen Großbritannien die ersten Punkte. Allerdings durch ein 4:2 erst im Penaltyschießen ebenfalls nur zwei.