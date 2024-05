Schweiz bekommt Wildcard für Handball-WM

Die Schweizer Nationalmannschaft erhält vom Weltverband IHF die letzte Wildcard für die Handball-WM 2025 und wird somit trotz der Playoff-Niederlage gegen Slowenien am Turnier im kommenden Januar in Dänemark, Norwegen und Kroatien teilnehmen.

Zwölf Tage nach dem dramatischen Playoff-Aus im Siebenmeterwerfen gegen Slowenien darf die Schweiz doch noch über die WM-Teilnahme 2025 jubeln. Dies, weil der Weltverband eine der beiden Wildcards an das Schweizer Team vergibt. Auch Serbien und Montenegro hatten sich um die zweite Wildcard beworben. Die andere Wildcard haben vor geraumer Zeit bereits die USA als Olympia-Ausrichter 2028 (in Los Angeles) erhalten.

Große Freude bei Schmid und Co.

Die Schweiz fährt damit zum insgesamt zwölften Mal zu einer Handball-Weltmeisterschaft. Die Freude im Schweizer Lager ist groß. "Der Erhalt der Wildcard ist für uns eine großartige Sache und zeugt gleichzeitig von Anerkennung unserer sportlichen Leistungen in den Playoff-Spielen gegen Slowenien. Wir freuen uns, dass wir uns auf der großen WM-Bühne präsentieren können, was enorm wertvoll ist", so Nationaltrainer Andy Schmid.

Die IHF schreibt in einem offiziellen Statement am heutigen Donnerstagnachmittag (23. Mai): "Die Schweiz erhält die Wild Card von der IHF aufgrund verschiedener Faktoren, darunter der sportliche Wert, da sie in der Qualifikation Europa Teil 2 - Phase 2 gegen Slowenien im Siebenmeterwerfen ausschied, nachdem die regulären 120 Minuten mit einem Patt endeten, sowie aus kommerziellen Gründen, da sie nach einer gründlichen Analyse die größte Reichweite hat."

Gegen wen spielt die Schweiz bei der WM 2025? Und in welchem der drei Gastgeberländer? Antworten gibt es nächsten Mittwoch (29. Mai): Dann steigt die Auslosung.

