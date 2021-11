Schweinsteigers vielsagender Tweet - Zweifelt Bruno Fernandes an Solskjaer?

Ole Gunnar Solskjaer darf trotz der trostlosen Derby-Darbietung wohl ManUnited-Trainer bleiben. Halten manche Spieler das für eine falsche Entscheidung?

Dass der größte Applaus in 90 Minuten einem Ersatzspieler galt, der bislang kaum etwas gezeigt hat? Dass die Mannschaft öfter aufs eigene als aufs gegnerische Tor schoss? Dass "planlos" noch ein schmeichelhafter Begriff wäre? Dass ein Champions-League-Platz jetzt genauso weit weg ist wie Platz 14?

Bei ManUnited gibt es nach dem 0:2 gegen ManCity gute Gründe, beunruhigt zu sein und einmal mehr den Job von Trainer Ole Gunnar Solskjaer infrage zu stellen. Einmal mehr wollen die Verantwortlichen davon aber offenbar nichts wissen und am viel kritisierten Norweger festhalten.

Während englische Medien darüber berichten, dass ausgerechnet Anführer Bruno Fernandes wohl das Gefühl hat, von Solskjaer zu wenig klare Ansagen zu erhalten, soll der Trainer zwei Wochen Zeit bekommen, um seine Mannschaft auf das Auswärtsspiel beim FC Watford vorzubereiten.

Die Idee von Fußball könnte nicht unterschiedlicher sein. Bastian Schweinsteiger

Laufen die Dinge auch in London so, wie sie in letzter Zeit oft liefen, wird ManUnited wohl gewinnen und Solskjaer vorübergehend wieder fester im Sattel sitzen. Bis der Kreislauf wieder von vorne beginnt. "Die Idee von Fußball könnte nicht unterschiedlicher sein", schrieb am Samstag, als ManCity mit 1:0 führte, nicht etwa der Guardian oder die BBC.

Ausgerechnet Ex-ManUnited-Profi Bastian Schweinstiger twitterte, was alle sahen: "Ein passives ManUnited gegen ein aktives ManCity. Ich würde mir wünschen, dass United aktiver ist und nicht ständig dem Ball hinterherläuft und dabei seine Energie verliert. Nehmt Peps Mannschaft den Ball weg", schrieb er mit einem Zwinker-Emoji. "Kommt schon, ManUnited, ihr spielt im Old Trafford!"

Hat ManUnited mit Conte erneut eine Chance verpasst?

Es waren vielsagende Worte für eine merkwürdige Situation. Ein bisschen hat es den Anschein, dass den Verantwortlichen, wie es schon bei Mauricio Pochettino vor Monaten der Fall war, die Chance entgangen ist, mit Antonio Conte einen Trainer mit einem klaren Plan zu verpflichten. Stattdessen wirkt Solskjaer nach wie vor ratlos, wie er Jadon Sancho einfügen soll; ob Donny van de Beek mehr kann als Bankwärmer; ob eine Dreierkette nun gut ist oder nicht.

Klar scheint schon jetzt, dass Cristiano Ronaldo, so oft er auch in wichtigen Momenten trifft, keinen Meistertitel mehr bringen wird. Aber an dieser Last sind vor Solskjaer auch schon andere zerbrochen.