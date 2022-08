Schweinsteigers Idee von Fußball: "Im Zweifel erstmal nach vorne sprinten"

Tobias Schweinsteiger soll den VfL Osnabrück auf Kurs bringen. Der 40-Jährige will offensiv spielen lassen - und könnte einem Routinier zu einer neuen Chance verhelfen.

Nein, das musste Tobias Schweisteiger jetzt mal klarstellen. "Das geht immer etwas unter, aber ich war ja schonmal Cheftrainer", bekräftigte der 40 Jahre alte Trainer des VfL Osnabrück bei seiner Vorstellung am Dienstag. Ein halbes Jahr lang war er offiziell Co-Trainer und Teamchef beim FC Juniors OÖ, dem Farmteam des österreichischen Erstligisten Linzer ASK.

Aber statt des offiziell als Chef fungierenden Andreas Wieland war wohl eher Schweinsteiger der starke Mann. "Ich wurde als Teamchef verkauft, wegen der fehlenden Lizenz", gab Schweinsteiger nun zu. Ein beliebter Trick, Franz Beckenbauer machte es als deutscher Teamchef bei der Weltmeisterschaft 1990 schließlich vor.

Spielt Bertram wieder eine Rolle?

Nun ist Schweinsteiger auch auf dem Papier endlich Cheftrainer - nachdem er zuvor als Co-Trainer beim FC Bayern, dem Hamburger SV und zuletzt dem 1. FC Nürnberg gearbeitet hatte. "Vorfreude, die Cheftrainerrolle endlich ausleben zu können", spüre er. Und sagt, dass die verschiedenen Karrierestationen auf dem Weg nach Osnabrück "bewusst gewählte Schritte" gewesen seien. Dieter Hecking und Tim Walter gehören zu den Figuren, von denen er lernen konnte. Dazu gehört wohl auch Frankfurts Coach Oliver Glasner, der zu Schweinsteigers Zeiten beim LASK die erste Mannschaft führte.

Nun also Osnabrück. "Ich bin ein Kind der 3. Liga, war eine Zeit lang sogar Rekordtorjäger der neu eingeführten eingleisigen 3. Liga", betont der Nachfolger des zu Arminia Bielefeld gegangenen Daniel Scherning. Den kennt Schweinsteiger noch aus dem Lehrgang zum Fußballlehrer, mehr Informationen als ein paar Nachrichten tauschten sie aber nicht aus. Der neue Mann will sich erstmal ein eigenes Bild machen.

Das könnte auch Sören Bertram zugute kommen. Der 32-Jährige soll den VfL eigentlich verlassen, jetzt könnte er doch noch wichtig werden. "Wenn er so spielt, wie er trainiert, ist er eine Bereicherung", sagt Schweinsteiger.

Dominanz und Wildheit sind gefordert

Und doch: Grundsätzlich seien die Fußball-Philosophien von ihm und Ex-Coach Scherning gar nicht so verschieden. "So schnell wie möglich den Ball ins Tor bringen. Das ist das Ziel", beschreibt der zwei Jahre ältere Bruder des Weltmeisters von 2014, Bastian Schweinsteiger. Dominant, aber auch wild und risikoreich soll das Spiel der Osnabrücker in Zukunft aussehen. "Das schließt sich nicht aus", präzisiert Schweinsteiger. Es müsse nur jeder Spieler rechtzeitig erkennen, wann der entsprechende Moment für Dominanz und wann für Wildheit sei.

"Im Zweifel", sagt er weiter, "sollen die Jungs erstmal nach vorne sprinten". Die Voraussetzungen dafür seien im Team angelegt, beim 2:2 zuletzt gegen Saarbrücken habe sich die Mannschaft ja auch entsprechend gewehrt. Nun steht am Samstag (14 Uhr) der erste Härtetest gegen den Aufsteiger VfB Oldenburg an. Schweinsteiger weiß, dass auch er nur an Punkten gemessen wird: "Dann geht es darum, Punkte aufs Konto zu kriegen."