Schweinsteiger vor Duell mit 1860: "Das ist ein Faustpfand"

Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger freut sich auf das Duell gegen den TSV 1860 München am Samstag (14 Uhr) und hofft dabei vor allem auf seine starke Offensive.

Die 2:3-Niederlage in Dresden nagte an Schweinsteiger. In den Trainingseinheiten wurde an den Fehlern gearbeitet und schnell der Blick aufs Wochenende und die Partie gegen 1860 München gerichtet. "Man sollte sich nicht zu lange mit einem Negativerlebnis wie Positiverlebnis aufhalten, sondern nach vorne schauen", unterstrich der Coach.

Und da wartet "ein Riesenbrett" mit dem TSV 1860 München. "Mit Ingolstadt und Dresden der Topfavorit in der Liga. Sie haben als klares Ziel den Aufstieg ausgegeben und sich entsprechend verstärkt."

Viele Freunde von mir sind Anhänger von 1860, deswegen ist es ein besonderes Spiel. Tobias Schweinsteiger

Schweinsteiger möchte aber vor allem die eigenen Stärken zeigen - und das ist die Abteilung Angriff. "Seit ich hier bin, haben wir die beste Offensive der Liga, das ist ein Faustpfand." Dafür solle sein Team in der Defensive mehr "Einsatzbereitschaft und Wille an den Tag legen, um unser Tor zu verteidigen."

Der Blick soll schließlich wieder nach oben gehen. Denn der zwölfte Platz, den die Osnabrücker derzeit einnehmen, entspricht weder den Ansprüchen des Klubs und seiner Fans noch dem üblichen Standard des VfL in der 3. Liga - außerhalb des oberen Drittels lief der VfL nur 2017/18 ein.

Traoré kehrt zurück - OP bei Oduah

Personell kehren Rechtsverteidiger Omar Traoré und Leandro Putaro, die beide trainiert haben, ins Team zurück. Lange wird es derweil bis zum Comeback von Emeka Oduah dauern. Bei dem 20-Jährigen, der sich in den Wochen zuvor mit guten Leistungen aufgedrängt hatte, wurde als Ursache der anhaltenden Nackenschmerzen ein Bruch des zweiten Halswirbels festgestellt. Eine Operation ist erforderlich und setzt in länger außer Gefecht.