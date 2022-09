Schweinsteiger: "Von einem Sieg kannst du dir nichts kaufen"

Auf eine lange Trainingswoche folgt eine lange Auswärtsfahrt. Der VfL Osnabrück will nach dem Sieg gegen Essen auch in Freiburg etwas holen.

Am Sonntag tritt der VfL beim SC Freiburg II an. Nach einer langen Woche mit fünf Trainingstagen, die ersten drei davon "intensiv", wie Neu-Trainer Tobias Schweinsteiger via "VfL-TV" verriet. Der Oberbayer konnte nach dem 1:0 gegen Essen und dem Ende der Durststrecke eine Stimmungsaufhellung verspüren. "Es war schon eine Erleichterung zu spüren, nach dem Spiel und unter Woche. Es war alles offener, alle haben sich getraut, etwas mehr zu sprechen."

Aber: "Von einem Sieg kannst du dir nichts kaufen", so Schweinsteiger. Und so wurde hart und konzentriert gearbeitet. In Vorbereitung auf einen starken Gegner, der Sport-Club belegt schließlich Platz vier im Klassement.

Spielstarker Gegner - Bau des Trainingszentrums beginnt

"Eine spielstarke Mannschaft mit sehr gut ausgebildeten Spielern", beschreibt Schweinsteiger die Breisgauer, die er wieder mit einer "variablen Spieleröffnung" erwartet. Mit Widerstandsfähigkeit und Geduld will er seinerseits mit seinem Team "das eigene Spiel durchdrücken" und etwas mitnehmen.

Die Langzeitverletzten Oliver Wähling, Sören Bertram und Davide Itter stehen weiterhin nicht zur Verfügung, ansonsten hat Schweinsteiger aber alle Mann am Bord, wenn der VfL die lange Reise antreten wird.

Am Freitag startete in Osnabrück indes der Bau des lange ersehnten Trainingszentrums. Bis Ende Januar soll dort ein beheizter Rasenplatz mit Flutlicht entstehen.