Schweinsteiger verlängert beim Club "aus vollster Überzeugung"

Seit knapp zwei Spielzeiten ist Robert Klauß Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg, genauso lange ist auch sein Co-Trainer Tobias Schweinsteiger dabei. Der 40-Jährige hat nun seinen Kontrakt verlängert.

Die Kaderplanungen laufen am Valznerweiher - dazu gehört auch der Trainerstab. Wie der Club am Donnerstag bekannt hab, hat nun Schweinsteiger (40) seinen Vertrag als Co-Trainer an der Seite von Klauß verlängert. Neben ihm bleibt auch Gerald Stürzenhofecker (34, Reha-Trainer) an Bord.

Schweinsteiger, der seit 2020 beim Club ist, habe sich laut Sportvorstand Dieter Hecking erst einmal die nötige Zeit für seine Entscheidungsfindung genommen. "Am Ende hat er den neuen Vertrag mit vollster Überzeugung unterschrieben, worüber wir uns sehr freuen", so der 57-Jährige weiter.

Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers ist von Seiten des Vereins nichts bekannt, Schweinsteiger selbst postete vielsagend "+1" auf Twitter. Cheftrainer Klauß ist noch bis 2023 an die Mittelfranken gebunden. Gemeinsam führt das Trainerteam den FCN zurzeit erfolgreich an: Bei noch fünf ausstehenden Partien hat der Club nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und St. Pauli.

Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es nach Bremen zum Topspiel.