Schweinsteiger über Cuisance: "Es geht auch nicht jeden Tag steil nach oben"

Aufsteiger VfL Osnabrück ist als einziger Zweitligist noch ohne Sieg. Zum Re-Start nach der Länderspielpause wird ein Hoffnungsträger sein Debüt feiern.

Es war ein Transfer, der durchaus für Aufsehen sorgte: Kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode verpflichtete Osnabrück Michael Cuisance und landete damit einen Coup. Immerhin galt der heute 24-Jährige einst als großes Talent in Frankreich und suchte dementsprechend früh den Weg in die Ferne: Bei Borussia Mönchengladbach startete er als damals 17-Jähriger durch, wurde 2018 zum "Spieler der Saison" gewählt und wechselte 2019 zum FC Bayern München.

Beim deutschen Rekordmeister fand er nicht sein Glück - wurde aber mit den Bayern 2020 Champions-League-Sieger. Dennoch trennten sich die Wege, doch auch bei seinen folgenden Stationen fand der Mittelfeldspieler nicht mehr zur alten Form zurück. Auf Leihbasis kehrte er nun nach Deutschland zurück - und konnte es bei seiner Vorstellung "kaum erwarten, in Lila-Weiß" aufzulaufen.

Auf sein Debüt musste er dann aber doch noch warten, die 0:1-Niederlage Osnabrücks im Aufsteigerduell gegen die SV Elversberg musste Cuisance noch von der Tribüne aus verfolgen. Im Gastspiel am Sonntag bei Hannover 96 (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte es dann aber soweit sein. Denn mit den gezeigten Trainingsleistungen ist VfL-Coach Tobias Schweinsteiger einverstanden, auch wenn es Cuisance noch an Konstanz mangelt: "Er macht Schritte", so der 42-Jährige im klubeigenen TV. "Aber dabei geht es auch nicht jeden Tag steil nach oben, es sind auch Trainingseinheiten dabei, die nicht so gut sind und die er sich selbst besser vorgestellt hätte."

Insgesamt ist Cuisance physisch "in einem guten Zustand", und auch seine Integration in das Team sei bereits weit fortgeschritten - weshalb seinem Debüt für den VfL am Sonntag wohl nichts mehr im Wege stehen wird: "Er wird sicherlich gegen Hannover eine Option sein", bestätigte Schweinsteiger.