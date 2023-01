Schweinsteiger: "Trotzdem ist es ein Spiel in der 3. Liga"

Am Dienstag geht es für den VfL Osnabrück (19 Uhr, LIVE! bei kicker) im Nachholspiel des 19. Spieltags nach Dortmund. "Nicht alltäglich" nennt Erik Engelhardt die Partie, Trainer Tobias Schweinsteiger will die "äußeren Umstände" ausblenden.

Im Sommer kam Erik Engelhardt von Nordost-Regionalligist Energie Cottbus nach Osnabrück, am Sonntag wurde sein Vertrag bei den Lila-Weißen verlängert und am Dienstag geht es für den Stürmer mit dem VfL im Signal Iduna Park an die Arbeit.

zum Thema Nach Spielabsage: DFB terminiert Nachholpartie zwischen BVB II und Osnabrück

"Es läuft für mich", stellte der 24-Jährige nun fest, bei seiner Vertragsverlängerung musste er deshalb "nicht lange überlegen". Zeit, darüber nachzudenken, bleibt für den Angreifer, der in 13 Spielen bislang fünf Tore (drei Vorlagen) für Osnabrück erzielte, ohnehin nicht. "Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit dem Spiel in Dortmund morgen und Duisburg am Samstag."

Wir mussten spontan sein in der Trainingsplanung. Tobias Schweinsteiger

Die Vorfreude auf die Nachholpartie bei Borussia Dortmund II ist bei Engelhardt spürbar, zumal das Spiel jetzt nicht mehr in Wuppertal stattfindet, sondern in Dortmund im Signal Iduna Park. "Wir freuen uns auf das Spiel - in dem Stadion zu spielen, ist auch nicht alltäglich. Wir haben keinen Druck und können mit dem Rückenwind aus den letzten Wochen befreit aufspielen."

Die Vorbereitung auf die Begegnung mit dem BVB gestaltet sich allerdings nicht ganz einfach, wie Trainer Tobias Schweinsteiger verriet: "Wir mussten spontan sein in der Trainingsplanung, vor allem um die Tage am Wochenende." Doch sein Team "hat die Spontanität gut angenommen." Auch das Trainerteam, obwohl sich "die Planung etwas schwierig" gestaltete.

Fokus auf dem Spiel, nicht auf den "äußern Umständen"

Der Fokus richtet sich jetzt komplett auf die Zweitvertretung des BVB, die "eine individuelle Qualität" besitzt. "Eine junge Mannschaft mit viel Schnelligkeit, einem direkten Spiel und kurzen Ballbesitzzeiten", so Schweinsteiger. Die "äußeren Umstände" will er ausblenden, wohl wissend, dass es für seine Jungs "schon ein Erlebnis mal ist, im Signal Iduna Park zu spielen. Trotzdem ist es ein Spiel in der 3. Liga."