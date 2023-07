Schweinsteiger: "Solche Spieler brauchst du auch in der Mannschaft"

Bastian Schweinsteiger (38) traut Thomas Tuchel und dem FC Bayern in der kommenden Saison mehr Titel zu - stellt dafür aber nicht nur Harry Kane in den Mittelpunkt.

Wer es großzügig formulieren möchte, der würde sagen, dass jene Akteure, die am Sonntagmittag den Rasen der Allianz-Arena betraten, ein kleines bisschen langsamer geworden sind seit dem Triple-Gewinn 2013. Beim Aufeinandertreffen zahlreicher Legenden des FC Bayern und von Borussia Dortmund setzte sich der deutsche Meister - wie auch im Champions-League-Finale 2013 - mit 2:1 durch.

Wird Tuchel zum Trumpf?

Und der, der den Erfolg mit der Vorlage zum 1:0 von Claudio Pizarro einleitete, ließ sich schon nach rund 20 Minuten - unter tosendem Applaus - wieder auswechseln, ein kleines bisschen erschöpft. Bastian Schweinsteiger führte die Bayern-Legenden als Kapitän aufs Feld und sprach nach den 60 gespielten Minuten über…

… die letzte Saison des FC Bayern: "Wenn CEO, Sportvorstand und Trainer gefeuert werden, heißt das schon, dass ein paar Dinge nicht so gelaufen sind, wie sich das die Leute beim FC Bayern vorstellen. Aber man sollte das jetzt beiseitelegen. Jetzt ist eine neue Saison, es geht langsam los. Thomas Tuchel ist ein exzellenter Trainer, und ich hoffe, dass die Mannschaft die Spielweise wiederfindet, für die der FC Bayern steht. Die Erwartungen beim FC Bayern sind immer hoch, aber in dieser Saison erwartet man jetzt noch ein bisschen mehr. Ich glaube, dass Thomas Tuchel das hinbekommt."

Kane "würde sehr gut reinpassen"

… die geplante Verpflichtung von Harry Kane: "Ich denke auf jeden Fall, dass Harry Kane einer ist, der die Lücke (von Robert Lewandowski, d. Red.) schließen kann. Aber die Frage ist, ob Harry Kane sich für Bayern München entscheidet. Natürlich hat er hier größere Chancen auf Titel als bei Tottenham. Er weiß, wo das Tor steht, kann aus jeder Lage Tore schießen; mit links und rechts, mit dem Kopf. Von daher würde er schon sehr gut reinpassen."

… die Wichtigkeit von "Superstars" beim FC Bayern: "Es ist wichtig, dass man einen richtigen Stoßstürmer hat - das ist Harry Kane. Aber auch so Spieler wie Konrad Laimer sind heutzutage sehr wichtig. In meiner Zeit war das der Spielertyp Luiz Gustavo, Anatoliy Tymoshchuk oder Javi Martinez. Solche Spieler brauchst du auch in der Mannschaft, die viel für die Mannschaft tun, den Rücken freihalten. Von Konrad Laimer erhoffe ich mir viel."

… die Kritik an Joshua Kimmich und Leon Goretzka: "Wenn man Führungsspieler ist, gibt es solche Phasen. Da darf man sich auch nicht beschweren, da muss man die tägliche Arbeit wieder angehen. Jetzt war eine längere Pause, die beiden haben hoffentlich wieder volle Kraft, können alles wieder zeigen und beweisen. Am besten antwortet man mit Titeln."