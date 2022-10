Schweinsteiger ruft den Abstiegskampf aus

Für den VfL Osnabrück hat der Abstiegskampf begonnen: Nicht nur, weil die Lila-Weißen die dritte Niederlage in Folge kassierten, sondern weil das 1:4 bei Spitzenreiter Elversberg fast noch schmeichelhaft war.

VfL-Trainer Tobias Schweinsteiger hat den Abstiegskampf ausgerufen. "Wenn man auf die Tabelle schaut, ist klar: Der Abstiegskampf hat begonnen. Nach oben haben wir im Moment keine Ambitionen, deshalb gilt es jetzt, jedes Spiel so anzugehen als wäre es das letzte", sagte der 40-Jährige der NOZ. "Es geht jetzt 25 Spiele darum, dass der VfL Osnabrück in der 3. Liga bleibt. Das hat die Stadt verdient, das haben die Fans verdient und der Verein natürlich auch. Deshalb müssen Trainerteam und Spieler alles andere dem Ziel Klassenerhalt unterordnen."

In seiner Analyse kritisierte Schweinsteiger die Mannschaft hart und ließ tief blicken: "Es geht nicht nur um fußballerische Dinge, sondern auch um diese Fragen: Wie bringt sich jeder ins Team ein? Wie geht der einzelne mit der Situation um? Wie unterstütze ich meinen Kollegen? Gönne ich ihm etwas? Stelle ich mein eigenes Schicksal über das des Vereins?"

"Wer sind die richtigen Jungs?"

Klare Worte von Schweinsteiger, der die internen Probleme schnellstmöglich in den Griff kriegen will - und sich dafür eine Frage stellen muss. "Wir wollen frühzeitig dafür sensibilisieren, worauf es ankommt. Wir brauchen Jungs, die mental stark sind und an einem Strang ziehen. Abstiegskampf ist kein Zuckerschlecken - wer sind dafür die richtigen Jungs?"

Umstellungen sind also nicht ausgeschlossen. "Vielleicht tut es einigen nicht gut, gesetzt zu sein", sagte der Trainer, "ich erwarte von dem einen oder anderen aus der zweiten Reihe mehr Einsatz und Energie. Ich brauche Jungs die positive Energie reinbringen und sich von Widerständen nicht unterkriegen lassen."

Vier Kellerduelle vor der Winterpause

Diese Eigenschaften sind vor der Winterpause in gleich vier Kellerduellen gefragt: gegen Halle am kommenden Montag, anschließend in Zwickau, gegen Verl und in Meppen. Schweinsteiger ist gegen den HFC gesperrt, weil er den Platzverweis für Sven Köhler in Elversberg als "Scheißentscheidung" bezeichnete. Vertreten wird er von den Co-Trainern Tim Danneberg und Danilo de Souza.