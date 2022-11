Schweinsteiger nach Becherwurf: "Wirft ein schlechtes Licht auf geile Fans"

Die sportlich unterhaltsame Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem SC Verl sorgte nicht nur fußballerisch für Aufsehen. Eine Spielunterbrechung überschattete die Partie, Verl-Coach Michel Kniat wollte dieser jedoch nicht zu viel Bedeutung zukommen lassen.

Chaos an der Bremer Brücke: Die Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem SC Verl musste unterbrochen werden. IMAGO/Eibner

57 gespielte Minuten zeigte die Anzeigetafel an der Bremer Brücke an, als sich der Verler Außenverteidiger Nico Ochojski die Kugel zu einem Eckball zurechtlegte. Zwei Minuten später waren beide Teams in der Kabine - mehrere Bierbecher kamen aus dem VfL-Fanblock geflogen, der neben Ochojski postierte Linienrichter "wurde getroffen. Ich selbst nicht, ich war nur ein bisschen nass. Deshalb haben sie die Partie dann unterbrochen", beschrieb der Außenverteidiger die Szene nach dem Abpfiff.

Vielleicht sieht der Fan das auch ein, dann kann man sich nochmal unterhalten und fertig. Michel Kniat

Nach Wiederanpfiff fanden die Gäste nicht mehr ins Spiel, Osnabrück drehte die Partie durch Treffer von Erik Engelhardt und Omar Traoré. Trotzdem wollte Verls Trainer Michel Kniat dem Zwischenfall nicht zu viel Bedeutung zusprechen: "Die Schiedsrichter haben einen klaren Ablaufplan, wir wurden gefragt und wollten weiterspielen. Ich will nicht sagen das gehört dazu, klar ist es scheiße, wenn da irgendwo ein Bierbecher fliegt." Dennoch sei er nicht der Meinung, dass sein Team wegen dieser Aktion den Faden verloren habe. "Das sind alles so Nebenkriegsschauplätze, die passieren. Das ist ein Fehler, der ist passiert. Vielleicht sieht der Fan das auch ein, dann kann man sich nochmal unterhalten und fertig."

Kniats Ärger über die eigene Mannschaft

Der 36-Jährige ärgerte sich eher über die Gegentore, bei beiden Osnabrücker Treffern war Verls Hintermannschaft zu passiv: Beim Ausgleich bekam Engelhardt im Sechzehner zu wenig Druck, Traorè durfte beim Tor zum 2:1-Endstand sogar gänzlich unbewacht am zweiten Pfosten einschieben. "Hier stellt sich kein Trainer hin und sagt 'das waren tolle Gegentore'. Wir bekommen die Tore natürlich auch zu einem scheiß Zeitpunkt. Aber für mich war es eigentlich nach den zwei drei guten Chancen davor auch überfällig."

VfL-Coach Tobias Schweinsteiger verurteilte den Becherwurf derweil schärfer: "Die Unterbrechung geht gar nicht. Das wirft ein so schlechtes Licht auf so geile Fans, die wir hier haben." Laut dem 40-Jährigen hatten diese Fans dann in der zweiten Hälfte auch einen großen Effekt, unermüdlich peitschten die gut 12.000 Anhänger ihr Team nach vorne: "Es ist hier ganz besonders. Man spürt das. Das gibt uns positive Energie und hilft uns immens."