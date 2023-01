Schweinsteiger mit "Bauchentscheidung" bei Torwart-Wechsel

Trotz schwieriger Verhältnisse entschied der VfL Osnabrück die Partie am Samstagnachmittag gegen Viktoria Köln für sich. Dabei sahen beide Trainer vor allem die Einstellung der Gastgeber als entscheidenden Faktor.

Im Gegensatz zur hervorragenden Stimmung auf den Rängen lud das Wetter am Samstagnachmittag in Osnabrück nicht wirklich zum Fußballspielen ein. Neben dem Wind sorgte vor allem der Regen für erschwerte Bedingungen an der Bremer Brücke. "Knöcheltief stand teilweise das Wasser", fasste Viktoria Kölns Trainer Olaf Janßen die Situation im Interview bei "MagentaSport" nach der Partie treffend zusammen. Als Ausrede wollte dies der 56-Jährige aber nicht stehen lassen: "Dass es dann ein schweres Spiel wird für eine Mannschaft, die eigentlich Ballbesitz-Fußball spielt, ist ja klar. Man muss aber zugeben, dass die Osnabrücker ein Stück weit gieriger und robuster waren; es besser angenommen haben auf diesem Platz."

Schweinsteigers Wechsel im Tor geht auf

Ähnlich wie Janßen analysierte auch dessen Gegenüber den Spielverlauf: "Wir haben das Spiel überragend angenommen", zeigte sich Osnabrück-Coach Tobias Schweinsteiger zufrieden mit der Einstellung seiner Spieler. Bereits nach sechs Minuten gingen die Lila-Weißen durch Stürmer Erik Engelhardt in Führung, etwas weniger als eine Viertelstunde später folgte dann sogar das zwischenzeitliche 2:0 durch den starken Robert Tesche. Leicht kritische Worte wählte Schweinsteiger lediglich dafür, dass seine Mannschaft nach dem zweiten Treffer "nicht mehr die Lösungen gefunden hat" und in Folge dessen sogar den Anschlusstreffer in der 37. Minute einstecken musste.

Daran, dass Schweinsteiger seinen VfL am Ende als "nicht unverdienten Sieger" bezeichnen darf, hat der gebürtige Rosenheimer selbst einen großen Anteil. Nachdem Torwart Philipp Kühn nach der 2:3-Niederlage am 11. Spieltag gegen Dynamo Dresden seinen Stammplatz an den jungen Daniel Adamczyk verloren hatte, rief Osnabrücks Coach in der Winter-Pause einen offenen Zweikampf um die Torhüter-Position aus und entschied sich schlussendlich für den erfahrenen Kühn. Eine "Bauchentscheidung", wie Schweinsteiger vor der Partie veriet.

Ich glaube, durch diese lange Pause hat jeder gebrannt und wollte wieder spielen. Philipp Kühn

Kühn selbst zeigte sich nach dem Abpfiff froh darüber, "dass der Trainer mir wieder das Vertrauen geschenkt hat" - und dieses Vertrauen zahlte er beim 3:1-Heimerfolg mit einer fehlerlosen Leistungen zurück. Der 30-Jährige lenkte den Fokus aber zugleich auf seine Mitspieler und die starke Teamleistung: "Wir hatten eine super Anfangsphase, jeder ist mit seiner Mentalität da reingeflogen. Ich glaube, durch diese lange Pause hat jeder gebrannt und wollte wieder spielen."

Mit dem dritten Liga-Sieg in Folge sei man nun "auf einem richtig guten Weg". In einer Woche geht es für die Osnabrücker dann darum, die Serie bei Borussia Dortmund II weiter auszubauen (14.00 Uhr).