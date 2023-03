Schweinsteiger: "Man weiß nie, welche Spieler kommen"

Am Ende der englischen Woche in der 3. Liga kommt es zu einem absoluten Topspiel: Der VfL Osnabrück empfängt am Samstag den Tabellenzweiten SC Freiburg II.

Die Breisgauer sind seit zehn Spielen ungeschlagen und gewannen acht Partien, doch auch der VfL kann eine ähnlich starke Bilanz aufweisen, denn nur aufgrund der Niederlage gegen Bayreuth holten die Norddeutschen im selben Zeitraum einen Punkt weniger.

Die starke Leistung von Freiburg kommt für Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger nicht überraschend. Er erklärte im Gespräch mit dem Vereins-TV: "Ich glaube, Freiburg macht das, wenn man eine U 23 hat, was man machen darf, in Perfektion. So wie sie das machen, dann kann die Mannschaft die 3. Liga gewinnen."

Eine Problematik sieht der 41-Jährige an der zweiten Mannschaft eines Bundesligisten dennoch: "Man weiß nie, welche Spieler kommen auf einen zu. Das ist auch für uns schwer auszurechnen."

Gewonnener Punkt in Essen

Am vergangenen Dienstag spielte Osnabrück 1:1 bei Rot-Weiss Essen. Durch die jeweiligen Siege von Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim schoben sich die beiden Konkurrenten erstmal in der Tabelle vorbei. Ärger über das Unentschieden und die verpasste Möglichkeit auf den direkten Aufstiegsplatz kam innerhalb der Mannschaft nicht auf, erklärte Verteidiger Maxwell Gyamfi: "Eine gute Mannschaft, hat der Trainer gesagt, nimmt da einen Punkt mit und das haben wir getan und deswegen überwiegt die Freude über den gewonnenen Punkt."

Verlängerung im Trainerteam

Am Samstag wird Omar Haktab Traoré nach seiner fünften Gelben Karte fehlen, ansonsten muss Schweinsteiger nur auf die beiden weiterhin Verletzten Sören Bertram und Emeka Oduah verzichten. Dass aktuell nur zwei Spieler verletzungsbedingt nicht zu Verfügung stehen, liege unter anderem an Athletiktrainer Mathis Beckmann und Physiotherapeut Sebastian Schwermann, die beide am gestrigen Donnerstag ihre Verträge verlängert haben. "Ich glaube, dass wir in dem Bereich top aufgestellt sind", kommentierte Schweinsteiger.