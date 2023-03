Schweinsteiger lobt die Entwicklung: "Auf Augenhöhe mit den Top-Teams"

Mit nur einer Niederlage aus den letzten elf Spielen befindet sich der VfL Osnabrück mitten im Aufstiegsrennen. Trainer Tobias Schweinsteiger lobt die Entwicklung seiner Mannschaft, spricht aber auch von noch fehlender "Killer-Mentalität" in der Offensive.

Mit dem VfL Osnabrück weiter auf der Erfolgswelle: Trainer Tobias Schweinsteiger. Getty Images for DFB

Osnabrück reitet weiter auf der Erfolgswelle: Das 1:1 gegen Spitzenmannschaft Freiburg II bedeutete das fünfte Spiel am Stück ohne Niederlage. Dabei geriet der VfL durch den Treffer von Vincent Vermeij in der Anfangsphase in Rückstand.

Der Gegentreffer "war ein 'Hallo-wach' für uns", erklärte Cheftrainer Schweinsteiger nach der Partie auf der Pressekonferenz, "danach haben wir mehr über die Zweikampfführung reingefunden, auch mal ein paar Verlagerungen gefunden und es am Flügel über zwei, drei Stationen gespielt." Noel Niemann erzielte in der 27. Minute nach Zusammenspiel mit Erik Engelhardt den Ausgleich für den VfL.

Fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor

Vor allem gegen Ende der Partie übernahmen die Osnabrücker - auch begünstig durch Yannik Engelhardts Platzverweis - mehr und mehr die Spielkontrolle, ließen jedoch "drei richtig große Torchancen" auf den Sieg liegen, was Schweinsteiger durchaus ärgerte: "Uns fehlt vielleicht noch ein bisschen was, um diese Killermentälität, die wir vor dem eigenen Tor schon haben, auch in der gegnerischen Box hinzukriegen."

Wenn man sieht, wo wir vor zwölf, 13 Spielen standen, bin ich glücklich, wie sich die Mannschaft entwickelt hat VfL-Coach Tobias Schweinsteiger

Dennoch ist der 40-Jährige mit seiner Mannschaft sehr zufrieden: "Wenn man sieht, wo wir vor zwölf, 13 Spielen standen, bin ich glücklich, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Tatsächlich wusste der VfL zu Beginn der Saison noch nicht zu überzeugen, befand sich lange Zeit sogar im unteren Drittel der Tabelle. Jetzt sei man "auf Augenhöhe mit den Top-Teams".

Das Ziel ist damit jedoch noch nicht erreicht . Mit nur zwei Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz (Dresden) ist die Chance auf den Aufstieg in die zweite Liga weiterhin gegeben. Die Möglichkeit, in der heißen Phase der Saison ganz oben mitspielen zu können, "haben sich die Jungs verdient", so Schweinsteiger.

Schweinsteiger lobt Charakter seines Teams

Dass noch ein paar Prozentpunkte fehlen, wisse das Team selbst - für den VfL-Coach aber kein Problem: "Das ist das Tolle an der Mannschaft. Die hat einen Charakter entwickelt, um auch nicht zufrieden zu sein und sich auch in schweren Phasen des Spiels dagegenzustemmen." Diese Phasen wird es am kommenden Samstag wohl öfter geben, wenn man zum nächsten Spitzenspiel in Mannheim zu Gast ist (14 Uhr, LIVE! bei kicker).