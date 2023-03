Schweinsteiger hofft auf Genesung und freut sich auf "coole Atmosphäre"

Seinen Geburtstag am Sonntag verbrachte Tobias Schweinsteiger erkältet im Bett - und doch irgendwie zufrieden. In Essen sollen die VfL-Profis dem Osnabrücker Coach noch ein nachträgliches Geschenk machen.

"Der Samstag war gut, gestern lag ich erkältet im Bett. Ich hoffe, dass wir am Dienstag da weitermachen können." So lautete ein knappes Fazit von Tobias Schweinsteiger am Montag bei "VfL-TV", was die Dinge rund um seinen 41. Geburtstag betraf. Wenige Stunden vor seinem Wiegenfest lag ein verdienter 2:0-Sieg der Osnabrücker über den niedersächsischen Landesrivalen VfB Oldenburg - erstmals seit November 2019 war die Bremer Brücke wieder ausverkauft. Und am Dienstag wartet im Rahmen der englischen Woche die Auswärtsaufgabe Essen auf die Lila-Weißen - vor rund 20.000 Fans an der Hafenstraße.

"Das wird eine coole Atmosphäre, viele Osnabrücker werden dabei sein", weiß Schweinsteiger, der RWE als einen "guten Aufsteiger" bezeichnet; ein Mix aus Jung und Alt zeichne die Essener aus, die aktuell einen stabilen 14. Rang belegen und acht Zähler Polster zur Abstiegszone haben.

Bis zum Anpfiff geht es für Osnabrück wohl wie für alle Drittligisten in dieser Woche "primär um Regeneration, aber ganz können wir nicht herunterfahren, weil wir morgen schon wieder gefordert sind."

"Für die letzten fünf, sechs Spiele in Position bleiben"

Der VfL wird mit der vollen Kapelle in den Pott fahren. Am Wochenende kamen keine neuen Sorgenkinder hinzu, vielmehr kehrt Lukas Kunze nach seiner Gelbsperre wieder ins Spieltags-Aufgebot zurück.

Die Tabellensituation hat sich durch den Osnabrücker Lauf natürlich geändert, inzwischen sind die Lila-Weißen schon auf Platz vier zu finden, der aufgrund der "Causa Freiburg II" aller Voraussicht nach zu Aufstiegsspielen gegen den Zweitliga-16. berechtigt. "Die Tabelle lesen wir natürlich auch", gesteht Schweinsteiger, "trotzdem geht es für uns darum, agil und ruhig zu bleiben, um möglichst viele Punkte mitzunehmen, um für die letzten fünf, sechs Spiele in Position zu bleiben."

In Essen winkt dem VfL übrigens die Einstellung eines Rekords der 3. Liga: Mit dem sechsten Auswärtssieg in Reihe würde Osnabrück mit der Bestmarke des Karlsruher SC aus der Saison 2012/13 gleichziehen.