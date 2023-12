Schweinsteiger heißer Trainerkandidat beim TSV 1860 München

Beim TSV 1860 München springt U-21-Coach Frank Schmöller ein - vorübergehend. Dann soll Tobias Schweinsteiger kommen.

Nach dem Aus von Maurizio Jacobacci wird bis zur Winterpause Ex-Profi Frank Schmöller die Löwen betreuen. Der bisherige U-21-Coach hofft bei seiner Kurz-Mission als Interimstrainer auf aggressivere und entschlossenere Führungsspieler. "Du brauchst Spieler, die das Heft in die Hand nehmen. Das ist mir gestern im Training aufgefallen, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf", sagte der 57-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. "Das müssen wir relativ schnell in den Griff bekommen. Mir war es gestern ein Stück weit zu leise auf dem Platz."

Schmöller kündigte an, in der Kürze der Zeit keine sportlichen und taktischen Umwälzungen zu planen, "das macht keinen Sinn". Stattdessen wolle er die Mannschaft vor allem motivieren. "Für mich ist wichtig, dass die Jungs überzeugt von sich sind", sagte er. Gut für ihn und das Team: Durch die Absage des Essen-Heimspiels gewinnen beide Seiten Zeit, sich ein bisschen besser kennenzulernen, ehe es in Bielefeld und in Mannheim ernst wird.

Langfristige Lösung gesucht

Und im neuen Jahr? Für 2024, deutete 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer an, werden sich die Löwen nach einer langfristigen Lösung umsehen, wohl in enger Absprache mit Ex-Waldhof-Scout Christian Werner (41), der noch vor Weihnachten als Sportgeschäftsführer installiert werden soll.

Namen bestätigte Pfeifer nicht, aber nach kicker-Informationen gehört Tobias Schweinsteiger zu den Favoriten. Der 41-jährige Rosenheimer kommt aus der Region, ist bekennender 1860-Fan und verfügbar. Den VfL Osnabrück hatte Schweinsteiger in der vergangenen Drittliga-Saison von Tabellenplatz 12 zum unerwarteten direkten Last-Minute-Aufstieg in die 2. Liga geführt. Dort allerdings ist Osnabrück abgeschlagen Letzter, was Mitte November zur Trennung geführt hatte.

Aktuell ebenfalls ohne Verein, jedoch kein Thema sind Daniel Bierofka und Friedhelm Funkel. Die Ex-Löwen ließen bereits wissen, dass sie nicht zur Verfügung stehen.