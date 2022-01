Schweinsteiger: Gedanken an ein Comeback im Fußball

Bastian Schweinsteiger (37) befasst sich mit einer Rückkehr in den Fußball.

"Irgendwann", sagt der 2014er Weltmeister im großen kicker-Interview (Montagsausgabe), wolle er "wieder ganz nah an einer Mannschaft" sein.

Unmittelbar "am Spielfeldrand", also in der Position des Trainers, sieht sich Schweinsteiger allerdings nicht. Die mit dieser Rolle verbundenen Anforderungen über 365 Tage im Jahr will sich der Vater zweier Söhne nicht mehr aufhalsen. "Aber Ideen, die auf einen zukommen, kann man sich immer anhören", sagt Schweinsteiger, "ich bin da sehr offen und kann mir alles gut vorstellen."

Schweinsteiger hatte seine erfolgreiche Profikarriere Ende 2019 beendet und ist heute ARD-Experte.

