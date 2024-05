Schweinsteiger erwartet weitere BVB-Profis im EM-Kader

Bastian Schweinsteiger erklärt in seiner kicker-Kolumne, was ihm an Florian Wirtz und Jamal Musiala am besten gefällt, welchen Vorteil Nico Schlotterbeck hat - und warum er weitere BVB-Spieler im EM-Kader erwartet.

18 Spieler haben ihr EM-Ticket bereits bis Mittwochabend erhalten, die Namen der restlichen mindestens acht wird der DFB an diesem Donnerstag bekanntgeben. Und Bastian Schweinsteiger wäre nicht überrascht, wenn darunter auch Profis von Borussia Dortmund sind.

"Nach Dortmunds beeindruckendem Sieg bei Paris St. Germain erwarte ich, dass bei der Nominierung des EM-Kaders ein paar BVB-Spieler zurückkehren werden, die im März nicht dabei waren", schreibt der Weltmeister von 2014 in seiner kicker-Kolumne (Donnerstagsausgabe). "Ich denke da zum Beispiel an Emre Can."

"Mit seiner Qualität müsste Schlotterbeck immer dazu gehören"

Bislang hat Julian Nagelsmann erwartungsgemäß Angreifer Niclas Füllkrug nominiert - und Nico Schlotterbeck, der erstmals und zum bestmöglichen Zeitpunkt eine Chance unter dem neuen Bundestrainer erhält. Schweinsteiger hat dessen Berufung "nicht verwundert". Denn: "Wie sich Schlotterbeck in den großen Spielen verhalten hat, war exzellent. Und er hat den Vorteil, dass er mit dem linken Fuß sehr gute Pässe spielen kann. Er müsste mit seiner Qualität eigentlich immer zur Nationalmannschaft gehören."

Vorne ruhen Schweinsteigers Hoffnungen beim Heim-Turnier auf den 21-jährigen Florian Wirtz und Jamal Musiala. Gemeinsam könnten beide "einen großen Unterschied ausmachen", weil sie über "unglaublich viel Fantasie" verfügten, "Räume schaffen, Spieler in Szene setzen und Tore erzielen" könnten, findet der EM-Experte der ARD. "Was mir an den beiden aber mit am besten gefällt, ist ihre Bereitschaft zur Defensivarbeit."

Das sei gerade bei einem Turnier enorm wichtig. "Du kannst nicht nur mit Offensivfußball eine erfolgreiche EM bestreiten", warnt Schweinsteiger. "Bei der WM in Katar kassierte Deutschland in den drei Gruppenspielen fünf Gegentore, das war natürlich zu viel und ein wesentlicher Grund für das frühe Ausscheiden. Deshalb hoffe ich, dass es Julian Nagelsmann schafft, eine defensive Struktur und Stabilität reinzubekommen."

