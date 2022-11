Schweinsteiger: "Das hört sich vielleicht komisch an, aber wir waren überzeugt"

Mit einer regelrechten Energieleistung hat sich der VfL Osnabrück am Montagabend gegen den Halleschen FC zurückgemeldet und das Duell 3:2 gewonnen. Das hatte zwar auch mit dem Zusammenspiel zwischen den Zuschauern und der Mannschaft zu tun - allerdings nicht ausschließlich.

Im Grunde genügte schon dieser eine Satz, um zu verstehen, wie dieses 3:2 gegen den Halleschen FC zustande gekommen war. Als Tobias Schweinsteiger am Montagabend im Medienraum der Bremer Brücke saß, da sagte Osnabrücks Coach: "Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wir waren felsenfest davon überzeugt, das Spiel zu gewinnen."

Komisch deshalb, weil der VfL die vorangegangenen drei Spiele allesamt verloren hatte und man deshalb durchaus meinen könnte, das Osnabrücker Selbstbewusstsein habe unter der Durststrecke gelitten - und dennoch felsenfest überzeugt, weil die Bremer Brücke auch und gerade in schwierigen Phasen einen besonderen Geist heraufbeschwören kann.

"Wir zehren gerade von der Energie von außen", sagte Schweinsteiger nach der Partie, hob dann aber auch den Eigenanteil seiner Spieler hervor. Der Mannschaft sei es schon im ersten Durchgang gelungen, betonte Schweinsteiger, "selbst eine Energie zu entwickeln".

Wir haben das Herz selber in die Hand genommen. Tobias Schweinsteiger

Tatsächlich war es nicht nur die Verbindung zu den Fans, die Osnabrücks Comeback in der zweiten Hälfte möglich machte, sondern auch der Glaube an sich selbst. Und gerade das war ja durchaus bemerkenswert nach den vergangenen Wochen.

"Wir haben das Herz selber in die Hand genommen", sagte Schweinsteiger nach der Partie und sprach von "zwei enormen Nackenschlägen", die sein Team habe hinnehmen müssen. Bereits in der 4. Minute war Osnabrück ja in Rückstand geraten, später dauerte es nach dem zwischenzeitlichen 1:1 nicht einmal 120 Sekunden, ehe Halle erneut in Führung ging.

Am Ende aber war es doch der VfL, der jubelte. Weil die Zuschauer in der zweiten Hälfte ins Spiel kamen - aber auch, weil der VfL die felsenfeste Überzeugung hatte.