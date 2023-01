Schweinsteiger bleibt ARD-Experte

Die ARD setzt weiter auf Bastian Schweinsteiger als TV-Experte. Die Zusammenarbeit wird um zwei weitere Jahre fortgesetzt.

Das Finale bei der WM in Katar war nicht der letzte Einsatz für Bastian Schweinsteiger am Mikrofon der ARD. Der zum Jahreswechsel auslaufende Vertrag wurde verlängert. Wie die ARD am Dienstagnachmittag mitteilte, wird der Ex-Nationalspieler und Weltmeister von 2014 auch in den kommenden beiden Jahren als Experte im "Ersten" fungieren und damit auch die Heim-EM 2024 begleiten.

"Wir haben uns mit Bastian Schweinsteiger bereits im vergangenen Jahr grundsätzlich darauf verständigt, dass wir den gemeinsamen Weg weitergehen wollen", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Bastian hat in den letzten drei Jahren gezeigt, dass er nicht nur ein unterhaltsamer Gesprächspartner ist, sondern auch hervorragend analysieren kann. Gleichzeitig traut er sich aber auch, kritische Themen zu benennen und einzuordnen - das hat er im Rahmen der Fußball-WM deutlich gezeigt. Es ist deshalb für uns eine große Freude, dass wir mit ihm als Experte in die kommenden Fußball-Livespiele mit dem Höhepunkt der EURO 2024 im eigenen Land gehen können."

zum Thema Das aktuelle Sport-TV-Programm

Auch Schweinsteiger freut sich "sehr, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit über die Heim-EM 2024 hinaus fortsetzen. Wir haben als Sportschau-Team stets den Anspruch uns weiterzuentwickeln, um den Zuschauerinnen und Zuschauern die beste Unterhaltung und Information zu bieten."

Ermahnung bei EM 2021

Während der WM waren die Auftritte des früheren Mittelfeldspielers mehrheitlich gelobt worden - nachdem er eineinhalb Jahre zuvor noch in Bedrängnis geraten war: Beim EM-Spiel zwischen der Ukraine und England 2021 hatte er in der Halbzeitpause im Rahmen einer bezahlten Partnerschaft einen Tweet abgesetzt und war dafür von der ARD ermahnt worden. Die Werberichtlinien würden "jede Form von Schleichwerbung und nicht kenntlich gemachter Produktplatzierung ausschließen", hieß es damals in einer Mitteilung des Senders.

Schon kurz nach seinem aktiven Karriereende hatte sich Schweinsteiger auf eine Zusammenarbeit mit der ARD geeinigt. Im Juli 2020 stand er erstmals als Experte vor der Kamera.