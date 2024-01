Schweinfurt zieht Wehner hoch

Elias Wehner wird ab sofort fest zur ersten Mannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 gehören. Das, so ließ der Klub aus der Regionalliga Bayern verlauten, sei die Belohnung, dass der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler in der vereinseigenen U 19 mit "hervorragenden Leistungen" auf sich aufmerksam gemacht habe. "Er ist körperlich sehr weit, ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und bringt genau die richtige Einstellung für den eingeschlagenen Weg mit", sagt Andreas Brendler, Sportlicher Leiter bei den Schnüdeln, in einer Meldung. Wehner freut sich auf diesen Karriereschritt: "Für jeden Jugendspieler ist es am Ende doch eine Bestätigung, wenn man es direkt in die erste Mannschaft schafft und für die Arbeit belohnt wird."