Schweinfurt-Torjäger Jabiri: Was nun wichtig wird

Der Umbruch beim 1. FC Schweinfurt 05 betrifft auch Adam Jabiri. Er macht weiter, aber der Fokus auf den Beruf wird größer.

Mehr zur REgionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Vom Aufhören spricht Adam Jabiri nicht. Statt sich zur Ruhe zu setzen, plant der am 3. Juni dieses Jahres 39 Jahre werdende Angreifer vielmehr, dass er die Gewichtung zwischen seiner Arbeit als Architekt und seinem Engagement beim 1. FC Schweinfurt 05 mehr zugunsten des Jobs verschieben werde. Warum sollte er auch aufhören? Mit 17 Treffer führt Jabiri nicht nur die Torjägerliste der Regionalliga Bayern an, sondern ist damit auch der aktuell bester Torschütze aller fünf Regionalliga-Staffeln. "Ich lehne es nicht ab, diesen Titel am Saisonende mitzunehmen", betont er. "Aber was wäre das wert, wenn wir als Team keinen Erfolg hätten?"

Apropos Erfolg. Das wäre beim Fast-Drittliga-Aufsteiger von 2021, der in den Aufstiegsspielen am Nord-Vertreter TSV Havelse (0:1, 0:1) gescheitert war, mittlerweile gleichzusetzen mit dem Klassenerhalt. Die Ansprüche in Schweinfurt haben sich verändert. Dass die mit nur drei Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze auf Rang 10 liegenden Unterfranken in die Abstiegsregionen geraten sind, lässt den Marktbreiter nicht aus allen Wolken fallen - im Gegenteil. "Nach dem Umbruch war klar, dass es mit den jungen Spielern eine schwere Saison werden könnte", bekräftigt Jabiri, dem die unteren Tabellenränge keinesfalls fremd sein dürften. Mit Wormatia Worms hatte er 2013 erfolgreich um den Verbleib in der Regionalliga Südwest gespielt, mit dem TSV Großbardorf war er 2009 aus der Regionalliga Süd abgestiegen. Und mit den Schweinfurtern?

Jabiri kenne die Qualität des Kaders. "Die Kerle sind einwandfrei", betont der Führungsspieler und ergänzt: "Die Truppe funktioniert. Ich war schon in Teams, wo das nicht so war." Der Routinier ist vom Klassenerhalt überzeugt. Auch, weil er mit seinen 38 Jahren immer noch ein Fußballverrückter ist, der "immer Punkte holen" will. Es ist also keine Frage, dass ihn sein Fehlen zum Restrundenauftakt am 18. Februar im Nachholspiel gegen den FV lllertissen nach seiner Roten Karte in der Partie gegen Heimstetten (2:0) im Dezember umso mehr quält. "Jeder ist ersetzlich, auch ich", gibt Jabiri zu. Für die Mannschaft hingegen könnte dies eine Chance sein, sich ohne ihren Torjäger zu beweisen.

Ich habe im ersten Jahr nach der Jugend in der Kreisklasse gespielt und nichts geschenkt bekommen. Adam Jabiri über seinen Karrierestart

Die Siegermentalität, die Jabiri verkörpert, war zuletzt besonders in den Testspielen erkennbar: Beim 1:7-Debakel bei der TSG Hoffenheim II war Jabiri der einzig präsente und mit dem Ehrentreffer erfolgreiche Schweinfurter, beim 2:1-Erfolg über den FV 04 Würzburg war er der Siegtorschütze. "Ich kenne es nicht anders. Ich habe im ersten Jahr nach der Jugend in der Kreisklasse gespielt und nichts geschenkt bekommen", sagt Jabiri.

Und dann war da noch die Erziehung im spanisch-marokkanischen Elternhaus. Jabiris Eltern war stets die Bildung ihres Sohnes wichtig. "Sie haben mich unterstützt im Fußball, aber nur, wenn ich in der Schule performt habe", erzählt der Routinier, der deshalb nach der Jugendzeit bei den Würzburger Kickers erst einmal in Marktbreit in der Kreisklasse gelandet war. "Sie hatten Sorge um meine Schullaufbahn", erinnert er sich. "Ich habe gelernt, dass man immer einen Plan B braucht, und deshalb nur wenige Jahre nicht nebenbei gearbeitet."

Reamateurisierung ein "richtiger Schritt"

Nichtsdestotrotz ist die Situation in Schweinfurt besorgniserregend. Besonders, weil die von Geschäftsführer und Hauptsponsor Markus Wolf im Januar verkündete Reamateurisierung zur neuen Saison abermals in einem immensen Umbruch enden wird. "Für Lukas Billick und mich die kleinste Veränderung", spielt Jabiri darauf an, dass die beiden Oldies ohnehin seit Längerem arbeiten. Die Rückkehr zum herkömmlichen abendlichen Trainingsbetrieb bezeichnet er als "richtigen Schritt", wohl wissend, dass dieser in letzter Instanz auch mit der eigenen Tätigkeit kompatibler ist.

Für Jabiri ist das Vorgehen wiederum die logische Konsequenz der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. "Man kann nicht mit Geld planen, das nicht verfügbar ist", sagt der Leistungsträger, der noch keinen Gedanken an ein mögliches Relegationsspiel um den Ligaverbleib gegen den aktuellen Tabellenzweiten der Bayernliga Nord FC Eintracht Bamberg um Ex-05-Coach Jan Gernlein verliert. "Ganz ehrlich", betont er, "das brauche ich nicht, da gehe ich mit Jan lieber einen Kaffee trinken."