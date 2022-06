Schweinfurt: Neustart mit jungem Personal

Beim 1. FC Schweinfurt 05 steht zur neuen Saison ein Umbruch an - angefangen bei der Trainerposition. Die Kaderplanung ist derweil schon recht fortgeschritten.

Nach der Trennung von Tobias Strobl, der Seit 2019 die "Schnüdel" trainiert hatte, kam der Stein ins rollen: Christian Gmünder, derzeit noch U-19-Trainer in Ulm wurde als Nachfolger zur kommenden Saison vorgestellt, seitdem gab der Verein neun Zugänge und zehn Abgänge bekannt.

Mit Meris Skenderovic (zu 1860 München), Martin Thomann (zur SpVgg Bayreuth), Thomas Haas (zu den Würzburger Kickers) und David Grözinger (zum SSV Ulm 1846) verlassen wichtige Stützen die Schweinfurter. Skenderovic geht als zweitbester Torjäger der Schnüdel (19 Tore) nach Routinier Adam Jabiri (26) in die 3. Liga, Florian Pieper als drittbester (15) zum Ligakonkurrenten Viktoria Aschaffenburg.

Neben Innenverteidiger Nico Rinderknecht (zum Bayernligisten SV Donaustauf) kehren zudem Kapitän Luis Zwick sowie Amar Cekic, Emir Bas und Edin Huseini dem FCS den Rücken - Ziel jeweils noch unbekannt.

Auch Co-Trainer Gernlein geht

Am Mittwoch wurde zudem bekannt, dass der langjährige Co-Trainer Jan Gernlein (seit 2016 im Verein, seit 2018 im Trainerteam der Profis) den Verein verlässt und Nachfolger von Julian Kolbeck beim Bayernligisten Eintracht Bamberg wird. Erfahrung als Cheftrainer hat der 29-Jährige ja in den letzten Wochen gesammelt, als er Strobl nach dessen Entlassung interimsweise beerbte.

Seit Januar 2021 Sportdirektor in Schweinfurt: Robert Hettich. imago images/foto2press

Während der neue Co-Trainer von Gmünder noch nicht feststeht, verpflichtete Sportdirektor Robert Hettich bereits kräftig Spielermaterial: Von der U 23 des SC Freiburg wechseln mit Alexander Bazdrigiannis und Jacob Engel zwei Spieler, die vergangene Saison bereits etwas Drittligaluft schnuppern durften. Mit Georgios Spanoudakis (Wacker Burghausen), Pascal Moll (Nürnberg II) und jüngst Dominic Schmidt (Augsburg II) drei, die die Regionalliga Bayern bereits bestens kennen, sowie Lucas Zeller (Hoffenheim II), der bereits 37 Partien in der Südwest-Staffel machte.

Wichtig, "schnell als Team zusammenzuwachsen"

Aus der Bayernliga Nord wechseln zudem Julius Landeck (TSV Großbardorf) und Severo Sturm (TSV Abtswind) - beide spielten bereits in der Jugend für Schweinfurt. Der einzige Neuzugang über 23 Jahre ist Lukas Aigner (26) vom Chemnitzer FC. Zuvor kickte der Verteidiger in der Regionalliga Bayern für 1860 und Burghausen (77 RL-Spiele).

Gmünder kündigte an, mit seiner neuen Truppe "von Anfang an viel im physischen und spielerischen Bereich arbeiten" zu wollen. Es sei wichtig, "schnell als Team zusammenzuwachsen", wird der 42-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert. Für die Mannschaft wird es am 13. Juni losgehen mit der Vorbereitung auf die anstehende Regionalliga-Saison.

Letztes Vorbereitungsspiel beim Club

Als ersten Test tragen die Schnüdel am 17. Juni ein Benefizspiel beim B-Klassisten SV Hüttenheim aus. Anschließend folgen drei Heimspiele gegen die Bayernligisten Würzburger FV (21. Juni) und TSV Abtswind (25. Juni) sowie gegen Südwest-Regionalligist FSV Frankfurt (1. Juli). Am 5. Juli folgt ein Freundschaftsspiel gegen Landesligist FT Schweinfurt und am 9. Juli das letzte Testspiel beim 1. FC Nürnberg. Der 1. Spieltag der neuen Saison findet am 14./15./16. Juli statt.