Schweinfurt-Kapitän Billick hört im Sommer auf

Lukas Billick wird nach Saisonende den 1. FC Schweinfurt 05 verlassen und seine Karriere beenden. Das teilten die Schnüdel am Dienstag mit. Der 36-Jährige spielte seit August 2016 für die Unterfranken, absolvierte für sie 158 Regionalliga-Spiele und führte sie zuletzt als Kapitän auf das Feld. In einer Meldung holt Billick etwas weiter aus: "Nach 17 Jahren im Fußballgeschäft ist es für mich an der Zeit, Servus zu sagen und wieder mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich hatte hier großartige acht Jahre, in denen wir viele Höhen und Tiefen erlebt haben. Besonders hervorheben möchte ich unsere beiden Toto-Pokal-Siege und die darauf folgenden Spiele im DFB-Pokal - Momente, die unvergesslich bleiben werden. Mein Dank gilt den Fans für ihre bedingungslose Unterstützung - ihr wart immer an unserer Seite. Es war mir eine Herzensangelegenheit, den Verein im letzten Sommer bei der Reamateurisierung tatkräftig zu unterstützen und als Kapitän voranzugehen."