Schweinfurt kann Bozesan halten

Fabio Bozesan hat nach einem vielversprechenden ersten Jahr seinen Vertrag beim 1. FC Schweinfurt 05 verlängert. Der 23-jährige Offensivakteur erzielte für die Schnüdel bislang 9 Tore in 31 Regionalliga-Partien. Andreas Brendler, Sportlicher Leiter bei den Unterfranken, erklärt in einer Meldung, was Bozesan auszeichnet: "Fabio spielt bisher eine außergewöhnlich gute Runde. Er glänzte als Vollstrecker und hat mit seinen technischen Fähigkeiten auch viele Tore aufgelegt. Außerdem ist er auf der Neuner- und Zehner-Position gleichermaßen wertvoll für uns."